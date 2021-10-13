ELMS Urban Delivery: локализованный в США китайский фургон получил сменную батарею

Американский стартап Electric Last Mile Solutions сумел раньше конкурентов начать в США серийное производство электрических фургонов, пусть и довольно примитивных по конструкции, а теперь решил предложить для них сменные батареи, чтобы машины не простаивали на зарядных терминалах.

Electric Last Mile Solutions основана летом прошлого года, штаб-квартира находится в городе Трой (штат Мичиган). За стартапом, как сообщает журнал InsideEVs, стоит китайская корпорация Sokon и её дочерняя компания SF Motors, планировавшая стать мировым производителем премиальных электромобилей. Пока что SF Motors сумела запуститься только в Китае под торговой маркой Seres при поддержке производителя смартфонов Huawei и выпускает на заводе в Чунцине единственную модель — среднеразмерный кроссовер SF5, который пока продаётся из рук вон плохо: с января по август этого года реализовано менее 2500 шт.

Глобальная стратегия развития предусматривала организацию выпуска Seres SF5 в США на купленном у компании AM General заводе в городе Мишавака (штат Индиана), который раньше собирал на контрактной основе внедорожники Hummer H2 и минивэны Mercedes-Benz R-класса. Однако ветеран GM Джейсон Тейлор, нанятый китайцами для управления SF Motors, сообщил своим работодателям, что запуск Seres SF5 в США дело рискованное и дорогое, особенно в условиях бешеной конкуренции в сегменте SUV и с учётом того факта, что Seres SF5 существует пока только в гибридном варианте. Тейлор предложил китайцам зайти на американский рынок с другой стороны — через коммерческий сегмент, где электромобилей пока очень мало и спрос опережает предложение. Так появилась новая компания Electric Last Mile Solutions (ELMS), причём в формате стартапа, так как нужного количества денег для её финансирования у Sokon сейчас нет.



Чтобы привлечь инвесторов, ELMS оперативно вышла на биржу через механизм SPAC и летом прошлого года начала оснащать площадку в Мишаваке оборудованием, необходимым для выпуска электрических фургонов. Изначально компания хотела локализовать в США полукапотный фургончик EC36, что выпускает в Китае DFSK Motor (совместное предприятие Dongfeng и Sokon), но, видимо, из-за внешней схожести с Ford Transit прошлого поколения и боязни юридических осложнений в итоге в производство пошла машина с изменённым дизайном, сделанным специально для ELMS, но, разумеется, на китайском «железе».



В Мишаваку китайские фургончики, получившие имя Urban Delivery, прибывают в виде машинокомплектов, а дальше происходит классическая отвёрточная сборка. Старт производства случился в сентябре, первые собранные экземпляры уже отгружены первому крупному клиенту, а именно торговой компании Randy Marion Automotive Group, заказавшей себе сразу тысячу электрических фургонов. В дальнейшем на заводе в Индиане планируется более глубокая локализация фургонов Urban Delivery и добавление в линейку более тяжёлых бескапотных грузовиков Urban Utility — их запустят в производство в следующем году. К концу 2024 года американский завод ELMS хочет выйти на мощность 100 тысяч машин в год.



Теперь, собственно, несколько слов об ELMS Urban Delivery. Этот фургон имеет 4496 мм в длину, 1626 мм в ширину и 1905 мм в высоту, колёсная база — 3048 мм. При снаряженной массе 1557 кг он может взять на борт 952 кг груза объёмом до 4,84 кубометра. Запас хода на одной зарядке — до 200 км. Прочие технические характеристики компания не публикует. Стоит ELMS Urban Delivery от 27 тысяч долларов с учётом федеральной субсидии в размере 7500 долларов для начинающих производителей электромобилей.



На этой неделе ELMS объявила о партнёрстве с калифорнийским стартапом Ample, занимающимся технологией быстрой замены батарей на электромобилях. Вместе ELMS и Ample готовят коммерческое предложение EaaS (Energy-as-a-Service) для потенциальных владельцев Urban Delivery в виде возможности покупки фургонов без батарей. Предполагается, что владельцы будут брать батареи в аренду и за считанные минуты менять разряженные батареи на заряженные на специальных станциях. Получается, что можно сэкономить на покупке и при этом не тратить время на зарядку. Пилотный демо-проект EaaS будет запущен в Сан-Франциско уже в этом году, а его полноценный коммерческий запуск намечен на следующий год.



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Преимущество ELMS состоит в том, что её фургоны уже вышли на рынок, тогда как автогиганты вроде Ford и GM только готовятся начать производство своих электрических коммерческих машин, а стартапы вроде Rivian и Canoo имеют более долгий график запуска. Другое дело, что Urban Delivery — это явно устаревшая, примитивная машина, не имеющая современных систем безопасности. Но с миссией застолбить для ELMS место на американском рынке Urban Delivery вполне может справиться, а там, глядишь, Sokon подгонит более современные модели.

