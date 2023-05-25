На Авито Авто продается редчайшая версия легендарного Lamborghini Countach

На Авито Авто появилось объявление о продаже суперкара Lamborghini Countach 1990 года выпуска. Модель 25th Anniversary Countach была выпущена к юбилею итальянской компании. Стоимость суперкара, согласно объявлению на платформе, составляет 84 000 000 рублей. Как отмечает продавец, данное предложение он разместил только на Авито.

Слово «сountach» на одном из диалектов итальянского используется удивленными мужчинами при виде очень красивой девушки. В 1971 году на автошоу в Женеве прототип был показан именно под этим именем, хотя по традиции компания Lamborghini даёт своим моделям названия, связанные с корридой. Экстерьер модели был разработан самым авангардным итальянским дизайнером – Марчелло Гандини, а Lamborghini Countach стала самой значимой из его работ. Всего было произведено 658 «юбилейных» автомобилей Lamborghini 25th Anniversary Countach, один из которых продается на Авито Авто.

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Несмотря на довольно низкие аэродинамические характеристики, внешний вид Lamborghini Countach стал образцом культового дизайна в автомобилестроении и опередил своё время, а легендарные «двери-ножницы» – визитной карточкой следующих поколений суперкаров. На Авито Авто Countach представлена в ярко-красном цвете с классическим бежевым салоном, тип кузова – купе.

Lamborghini 25th Anniversary Countach оснащена 12-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 5,2 литра и мощностью 455 лошадиных сил, который позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Максимальная скорость составляет 338 км/ч. Расход топлива – 20 литров на 100 км. Автомобиль оснащен механической коробкой передач. Пробег данного экземпляра – 11 350 км, в ПТС записан один владелец. У владельца имеется сервисная книжка, в объявлении указано, что автомобиль обслуживался у дилера.