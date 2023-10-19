noads ×

На JAECOO J7 поступают тысячи заказов: в чём его секрет?

19.10.2023 423 1 0

Название кроссовера образовано от немецкого слова «Jaeger» (охотник) и английского «cool» (крутой). Официально утвержденное произношение новой марки — Джейку́, но есть вероятность, что сочетание Jae-Coo просто созвучно какой-то фразе на китайском. А сам автомобиль позиционируется как кроссовер для любителей активного отдыха и приключений.

У JAECOO J7 есть свой стиль, он приятен на ходу и неплох на бездорожье. Салон вместительный, с хорошей шумоизоляцией и качественной отделкой. Режимы вождения выбираются удобной шайбой, причем у полноприводной версии их в два раза больше. За полный привод отвечает многодисковая муфта BorgWarner, в которую интегрирована интеллектуальная система ARDIS, способная реагировать на изменения дорожной ситуации за 0,1 секунды и располагает семью преднастройками для разных режимов работы. А еще в меню можно настроить чувствительность тормозов.

Под капотом расположилась «турбочетвёрка» мощностью 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Работает мотор в тандеме с 7-ступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Базовая комплектация получила название Lifestyle. В неё войдут полностью диодная оптика, 18-дюймовые колёсные диски, электрозеркала с памятью и система бесключевого доступа. Салон будет кожаный, все кресла снабдят подогревами, а водительское — электрорегулировками и вентиляцией. Мультимедийная система получит два экрана диагональю 10,25 и 13,2 дюйма и шесть динамиков. Также предусмотрен двухзонный климат-контроль.

Более дорогое исполнение Ultimate будет отличаться 19-дюймовыми дисками и «умным» дальним светом, панорамной крышей с люком и расширенным комплексом систем активной безопасности и помощи водителю. Число динамиков вырастет до 8, у мультимедийной системы появятся проекционный дисплей и центральный экран с диагональю 14,8 дюйма, вентиляция будет и на переднем пассажирском кресле.

Прежде чем ответить на вопрос, подходит ли вам JAECOO J7, стоит с ним лично познакомиться в официальном дилерском центре JAECOO Кунцево, пройти тест-драйв и получить персональное предложение на покупку на комфортных условиях:

  • Авторассрочка 0% без первоначального взноса.
  • Дополнительная выгода по программе Trade-in.
  • Привлекательные процентные ставки по кредиту.
  • Покупка автомобиля за 1 день.

Успейте купить автомобиль на уникальных условиях в JAECOO Кунцево: Москва, ул. Горбунова, 14

Реклама. ООО «АТЦ Кунцево». erid: LdtCK7gAA

Китай новые авто Jaecoo Jaecoo J7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
19.10.2023 13:11
Алексей

Тысячи заказов)))) дороговат он для тысяч заказов)

Новые статьи

Статьи / Дрифт Финал RDS GP в Сочи: дебютант против гранда В минувшие выходные, 14-15 октября, Сочи Автодром принял у себя финальный раунд Гран При Российской Дрифт Серии. Развязка сезона обещала быть интригующей, ведь перед стартом заключительного... 1343 0 1 17.10.2023
Статьи / Популярные вопросы Кто должен платить транспортный налог на проданную машину, если ее не переоформили в срок Мы уже рассказывали о важности переоформления автомобиля при купле-продаже. Так, если после покупки автомобиля новый владелец не перерегистрировал его на себя в установленный законом десятид... 408 1 0 16.10.2023
Статьи / Выбор авто Dongfeng Aeolus Shine Max и компания: выбираем седан D-класса до 3,5 миллиона После ухода крупных мировых брендов в российском сегменте D наступила заметная пустота. Но поскольку рынок, как и природа, пустоты не любит, после непродолжительного периода задумчивости кит... 975 4 3 15.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25057 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20458 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19107 10 0 08.08.2023
Change privacy settings