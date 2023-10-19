На JAECOO J7 поступают тысячи заказов: в чём его секрет?

Название кроссовера образовано от немецкого слова «Jaeger» (охотник) и английского «cool» (крутой). Официально утвержденное произношение новой марки — Джейку́, но есть вероятность, что сочетание Jae-Coo просто созвучно какой-то фразе на китайском. А сам автомобиль позиционируется как кроссовер для любителей активного отдыха и приключений.

У JAECOO J7 есть свой стиль, он приятен на ходу и неплох на бездорожье. Салон вместительный, с хорошей шумоизоляцией и качественной отделкой. Режимы вождения выбираются удобной шайбой, причем у полноприводной версии их в два раза больше. За полный привод отвечает многодисковая муфта BorgWarner, в которую интегрирована интеллектуальная система ARDIS, способная реагировать на изменения дорожной ситуации за 0,1 секунды и располагает семью преднастройками для разных режимов работы. А еще в меню можно настроить чувствительность тормозов.

Под капотом расположилась «турбочетвёрка» мощностью 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Работает мотор в тандеме с 7-ступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Базовая комплектация получила название Lifestyle. В неё войдут полностью диодная оптика, 18-дюймовые колёсные диски, электрозеркала с памятью и система бесключевого доступа. Салон будет кожаный, все кресла снабдят подогревами, а водительское — электрорегулировками и вентиляцией. Мультимедийная система получит два экрана диагональю 10,25 и 13,2 дюйма и шесть динамиков. Также предусмотрен двухзонный климат-контроль.

Более дорогое исполнение Ultimate будет отличаться 19-дюймовыми дисками и «умным» дальним светом, панорамной крышей с люком и расширенным комплексом систем активной безопасности и помощи водителю. Число динамиков вырастет до 8, у мультимедийной системы появятся проекционный дисплей и центральный экран с диагональю 14,8 дюйма, вентиляция будет и на переднем пассажирском кресле.

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