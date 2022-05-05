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  • На картошку! Простаивающий «Автотор» раздал сотрудникам земельные участки

На картошку! Простаивающий «Автотор» раздал сотрудникам земельные участки

05.05.2022 297 2 1

Огороды — одна из мер антикризисной поддержки, которую оказывает своим сотрудникам калининградский «Автотор» в условиях санкций и простоя. Между тем своё будущее завод связывает с производством электромобилей.

 

«Автотор» — это целый комплекс предприятий, который в прошлом году выпустил 177 тысяч автомобилей (основные марки — BMW, Genesis, Hyundai и Kia) и рассчитывал в ближайшие годы выйти на плановую мощность в 250 тысяч машин в год. Последней моделью, которую освоил «Автотор», стал кроссовер Kia Sportage пятого поколения — он встал на конвейер 21 февраля. Чуть раньше — 10 февраля — «Автотор» и BMW договорились об углублении локализации немецких машин в России (кроссоверов X5, X5, X7 и легковушек 5-й серии), планировалось вложить в завод 32 млрд рублей и освоить сварку и окраску кузовов, но после начавшейся 24 февраля спецоперации компания BMW приостановила работу в нашей стране и эти планы подвисли.

Hyundai Motor Group и её бренды продолжают работу в России, но сталкиваются с объективными и субъективными трудностями, связанными с наложенными на страну санкциями и разрывом цепочек поставок — об этом в апреле в интервью журналу Forbes подробно рассказал основатель «Автотора» Владимир Щербаков. Топ-менеджер сообщил, что доставка комплектующих из Южной Кореи подорожала в черыре-пять раз, производительность завода упала с 900 до 300 машин в сутки, причём многие машины сходят с конвейера некомплектными, без электронных компонентов — их установят позже, когда эти компоненты удастся достать.

В том же интервью Владимир Щербаков подчеркнул необходимость сохранения коллектива завода — это 3500 штатных сотрудников. Простои в работе и сокращение зарплат решено компенсировать в том числе раздачей земельных участков, находящихся в собственности компании: речь идёт от 300 га в посёлках Холмогоровка и Люблино Калининградской области.

Вчера пресс-служба «Автотора» сообщила, что методом жеребьёвки уже распределены 168 участков по 10 соток в Холмогоровке, земля на них была предварительно вспахана и проборонована, чтобы люди могли сразу приступить к посеву. Участки в Люблино планируется распределить во второй половине мая. Кроме того, на «Автоторе» была организована продажа высококачественного семенного отечественного картофеля, чтобы сотрудникам не надо было бегать по рынкам.

Владимир Щербаков не исключает, что завод, возможно, придётся на какое-то время закрыть, при этом есть чёткое намерение сохранить предприятие и перевести его с контрактной сборки на производство собственных машин, причём с электрическими силовыми установками.

В августе прошлого года правительство РФ утвердило «Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года» с бюджетом в 591 млрд рублей. «Автотор», как один из флагманов отрасли, разумеется, будет участвовать в реализации этой концепции, причём в свете санкций переход на собственные электромобили ускорился: уже в 2023 году планируется выпустить первую партию из 1000 автомобилей трех-четырех моделей. Что это будут за модели, Владимир Щербаков пока не говорит, в интервью Forbes он лишь отметил, что это будут не китайские электромобили.

В марте «Автотор» заключил сотрудничество с госкорпорацией «Росатом»: при поддержке Минпромторга РФ и правительства Калининградской области в этой области будет построен завод по производству литий-ионных батарей и ячеек для них. Плановая мощность будущего предприятия — 4 ГВт·ч в год, срок запуска — 2025 год, курировать этот проект будет ООО «Рэнера» (дочерняя структура «Росатома»), «Автотор» будет одним из главных потребителей батарей ООО «Рэнера».

Россия электромобиль бизнес заводы Автотор

 

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2 комментария
05.05.2022 14:36
Иван Сергеев

В отсутствии чувства юмора их точно не обвинишь))

05.05.2022 18:05
Иннокентий Мамикон

Ахахахаах, как же это смешно, аж плакать хочется...

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