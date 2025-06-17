На «обратной» конфигурации NRing пройдет экватор сезона Открытого чемпионата по дрифту RDS Open

Четвертый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо» (NRing). В минувший уик-энд там завершился этап главного дрифт-турнира страны – Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), а уже в эти выходные пилоты второго дивизиона выйдут на трек, чтобы продемонстрировать свой потенциал.

Возможность войти в новую историю побед RDS Open на «Нижегородском кольце» получат 35 пилотов из 10 регионов России. После трансформации межрегионального турнира RDS Europe в RDS Open пелотон кардинально обновился. Победители нижегородских этапов RDS Europe прошлых лет – минчанин Кирилл Мацкевич (сезон-2024), пилот из Приморского края Григорий Гусев (сезон-2023) и спортсмен из Камчатского края Алексей Козлов (сезон-2022) – уступили место новым талантам. Это значит, что по итогам грядущего этапа возможность занять места на пьедестале получат новые перспективные пилоты.

Безусловным фаворитом четвертого этапа RDS Open в зачете NXT можно назвать лидера команды STAR PЁR STARS AIMOL Тимофея Добровольского. В сезоне-2024 году он уже забрал три «золота» из трех. К тому же обратная версия «Нижегородского кольца» уже хорошо знакома Тимофею по участию в RDS GP и RDS Europe в 2024 году.

Претендовать на победу в зачете PRO будут все пилоты из ТОП-3 турнирной таблицы. Лидер личного зачета, москвич Фёдор Воробьёв, блестяще показывал мастерство управляемого заноса на первых двух этапах сезона. Сергей Корнеев из Екатеринбурга и Валерий Богочаров из Ростова-на-Дону хорошо знакомы с нижегородской трассой и в этом сезоне тоже отметились на подиуме.

Интрига сохранится и вокруг квалификационных заездов. На третьем этапе на Moscow Raceway москвич Михаил Давидянц («ТрансПарк») вторым в истории чемпионата получил максимальные 100 баллов за выполнение судейского задания. Сможет ли Михаил повторить свой триумф, и удастся ли кому-то из пилотов показать такой же блестящий результат, станет ясно уже 21 июня, в первый день соревнований.

Высоких результатов зрители на трибунах будут ждать и от Павла Бусырева, для которого четвертый этап RDS Open станет домашним. Спортсмен выступит в зачете NXT, где будет соревноваться с опытными пилотами RDS GP Тимофеем Добровольским и Артуром Зелёным (оба STAR PЁR STARS AIMOL). Кроме того, соперниками нижегородца станут Владимир Афанасьев («TAMASHI Культура Заноса»), Анастасия Дандылева, Денис Бочкарев, Илья Полищук (все трое – «TAMASHI Культура Заноса 2») и Александр Цапелик. Но, несмотря на высокий уровень конкурентов, Павел имеет все возможности «заехать на тумбу», потому что максимум зрительской поддержки от жителей Нижнего Новгорода – на его стороне.

Открытому чемпионату РДС свойственно неожиданное развитие сюжета, результаты заездов непредсказуемы, поэтому следить за событиями на треке и у экранов трансляции RDS TV зрители будут с неподдельными эмоциями и волнением.

Любителей адреналина, высоких скоростей и дымных заездов ждет насыщенный дрифт-уикенд. В субботу, 21 июня, пройдет квалификация, затем зрителей ждет автограф-сессия, а завершится день парными проездами ТОП-32 в зачете PRO. Во второй соревновательный день, 22 июня, зрители увидят парные заезды ТОП-16 PRO, ТОП-8 NXT и далее до финалов, а завершит турнир церемония награждения.

Расписание 4-го этапа RDS Open на «Нижегородском кольце»:

21 июня, суббота

10:00-15:25 – квалификация

16:00-16:45 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

17:00-19:20 – парные заезды ТОП-32 PRO

22 июня, воскресенье