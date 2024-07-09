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На пороге экватора сезона Classic Touring

09.07.2024 24 0 0

13 июля на «Нижегородском кольце» пройдет третий этап Международной серии кольцевых гонок на исторических автомобилях Classic Touring!

Титульный партнер Серии – компания YOKOHAMA. Спонсором этапов Classic Touring выступает «Земский банк». Гонки Серии CT проходят при поддержке Российской Автомобильной Федерации. 

От культовой советской классики до современных мощных авто и уникальных спортпрототипов, от мастеров спорта СССР до совсем юных пилотов – все это многообразие техники и участников можно будет увидеть на «Нижегородском кольце» в ближайшую субботу.

На этапе пройдет восемь гоночных заездов, где зрителей ждет сражение пилотов на «Жигулях», «Москвичах» и «Волгах», на знаменитой зарубежной классике, а также гоночных болидах ShortCut и автомобилях MitJet. 

Гонки обещают быть зрелищными и захватывающими, ведь судьба чемпионского титула еще не решена и любая ошибка может стать переломным моментом на пороге второй половины сезона Серии. 

Настоящую классику в этот день можно будет увидеть не только на гоночном полотне, но и в паддоке, где свои авто выставят участники ретро-выставки. Хоть выставка такого формата уже и стала традиционной для Серии, на NRing она состоится впервые. К участию завились клубы Volga Club Saransk, Нижегородский Авто Ретро Клуб, AZLK NNOV, DDR-Club и другие.

Старт первого гоночного заезда 13 июля в 11:20.

Этап Серии CT на «Нижегородском кольце» пройдет совместно с дружественным Чемпионатом и Кубком Республики Беларусь.

Партнеры Classic Touring в сезоне 2024: СПКБ Техно «приТЯГАтельный завод», официальный дистрибьютер техники для активного отдыха HISUN в России и школа спортивного экстремального вождения Kamenskiy Racing School. Призовой партнер – компания TSS Group.

Информационные партнеры Classic Touring: интернет-журнал новостей и событий моторной индустрии MOTORCITY.PRO, интернет-газета «Ридус», авторский телеграм-канал First Place, информационно-развлекательный проект Ruevents.ru, онлайн-глянец Somanyhorses.ru, сетевое издание Kolesa.ru. Региональный информационный партнер Серии – газета «Нижегородская правда» (Pravda-NN).

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