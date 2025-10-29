На российский рынок готовится выйти обновлённый внедорожник Tank 300

Китайская марка Tank, принадлежащая концерну Great Wall Motor, появилась в 2021 году. Российская презентация бренда прошла в декабре 2022 года. Первенцем на авторынке РФ стал рамный внедорожник Tank 300, приём заказов на эту модель стартовал в феврале 2023-го. Теперь местное представительство GWM анонсировало скорый выход на российский рынок обновлённой версии этого брутального SUV.

На фото: актуальный внедорожник Tank 300

Напомним, на домашнем рынке, в Китае, модель дебютировала в 2020-м (изначально продавалась под названием Wey Tank 300), а обновлённый вариант Tank 300 появился в Поднебесной весной 2025-го. Этой модели достался новый салон, а также новый турбодизель объёмом 2,4 литра. Стоит отметить, что версия для российского рынка пока что обновилась в разы скромнее.

Посвежевший внедорожник получил отличия во внешности для разных модификаций. Так, у версии Tank 300 с системой полного привода Torque-on-Demand дверные ручки, корпуса наружных зеркал и массивные накладки на колёсные арки теперь окрашены в цвет кузова. Ещё этому варианту достался комплект новых оригинальных 18-дюймовых легкосплавных дисков. В свою очередь, внешность исполнения внедорожника с полным приводом Part-Time осталась прежней.

На фото: посвежевший внедорожник Tank 300 (версия для российского рынка)

Ещё в списке обновок, причём для всех комплектаций, числится альтернативная отделка интерьера в красно-чёрной гамме. Фотографий такого салона российский офис GWM пока, к сожалению, не предоставил. Сообщается, что у машин в комплектациях Premium и City Premium потолок и стойки кузова изнутри выполнены в тёмно-сером цвете. Помимо этого, посвежевшему Tank 300 досталось новое оформление виртуального щитка приборов: теперь показания спидометра и тахометра будут отображаться на классических круглых циферблатах.

На фото: салон актуального внедорожника Tank 300

Обновлённый Tank 300, предназначенный для российского рынка, получил двойное остекление, что позволило снизить уровень шума в салоне. Ещё внедорожнику досталось иное рулевое колесо – с утолщённым ободом, а устройство для беспроводной зарядки гаджетов теперь доступно всем исполнениям. Информационно-разлекательную систему модернизировали за счёт перехода на основные беспроводные протоколы подключения к смартфону.

«Начинку» модели трогать не стали: под капотом посвежевшего рамного внедорожника, предназначенного для российского рынка, по-прежнему находится рядная бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка, отдача которой составляет 220 л.с., а максимальный крутящий момент равен 380 Нм. В пару ему положен восьмиступенчатый гидромеханический автомат. На разгон с места до «сотни» Tank 300 разгоняется за 10,6 секунды, а его максимальная скорость равна 175 км/ч.

Информация о ценах и дате старта продаж в РФ посвежевшего SUV станет известна позже. Стартовая рекомендованная розничная стоимость актуального Tank 300 2025 года выпуска на сегодняшний день составляет 4 199 000 рублей, а за топовый вариант просят не менее 4 949 000 рублей.