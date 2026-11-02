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На российский рынок выходит гибридный кроссовер Jetour T1, цена известна

02.11.2026 1552 0 0
На российский рынок выходит гибридный кроссовер Jetour T1, цена известна

Рекомендованная розничная стоимость нового варианта SUV китайской марки на авторынке РФ равна 4 699 900 рублей.

Принадлежащая китайской корпорации Chery марка Jetour анонсировала кроссовер с индексом T1 для российского рынка ещё в 2024 году, в продаже здесь он появился в сентябре 2025-го. Напомним, изначально до дилеров добрался только вариант с бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, отдача которой равна 245 л.с., а крутящий момент – 375 Нм. Этот двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод – полный.

На фото: гибридный кроссовер Jetour T1 (версия для российского рынка)

В местном представительстве поднебесного бренда сегодня рассказали о том, что теперь на российский рынок выходит ещё одна версия модели – речь идёт о переднеприводном кроссовере Jetour T1, оснащённом PHEV-установкой. В его состав входит бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка SQRH4J15, отдача которой равна 143 л.с., максимальный крутящий момент – 215 Нм.

ДВС работает в тандеме с 204-сильным электромотором (310 Нм) и бесступенчатой автоматической коробкой передач. Совокупная отдача системы равна 347 л.с. и 525 Нм. В состав системы также входит литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 26,7 кВт*ч. Запас хода при движении чисто на электротяге не превышает 145 км, совокупная дальнобойность равна около 1400 км (цикл, по которому вели расчёт, не указан).

Гибрид имеет четыре режима ездовой электроники – стандарт, эко, спорт и снег. Его максимальная скорость равна 180 км/ч, а на разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 8,6 секунды. Такой Jetour T1 при необходимости можно использовать в качестве источника энергии (мощность – 3,3 кВт) для питания внешних устройств.

Габариты у новинки такие же, как у версии с обычным ДВС – длина равна 4705 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1843 мм, а расстояние между осями – 2800 мм. Максимальный дорожный просвет у гибрида равен 200 мм, он способен преодолевать брод глубиной до 600 мм. Объём багажника равен 574 литрам, а при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1455 литров.

На фото: салон гибридного кроссовера Jetour T1 (версии для российского рынка)

У гибридной версии Jetour T1 есть несколько отличий во внешности от бензиновой модификации. Так, логотип в виде названия бренда переехал с радиаторной решётки выше – на кромку капота, а его место на «гриле» заняли светодиодные парные штрихи. Салон нового варианта отличается лишь за счёт выполненного в виде кристалла селектора трансмиссии.

Гибрид предлагается в РФ только в одной комплектации – Премиум. Такому кроссоверу положены: панорамная крыша, обивка сидений экокожей, охлаждаемая ниша в переднем подлокотнике, двухзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт), оттоманка для переднего пассажира, функция вентиляции передних кресел, система кругового обзора 540°, виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, тачскрин информационно-развлекательной системы на 15,6 дюйма, акустика Sony с девятью динамиками.

Ещё новой версии достались режим отдыха и парковочный климат-контроль. В первом случае активация приводит к автоматическому откидыванию сиденья водителя в лежачее положение, к закрытию окон и люка, запиранию дверей, выключению наружного и салонного освещения, снижению громкости аудиосистемы, при этом кондиционер поддерживает заданную температуру. Во втором случае предусмотрено поддерживание комфортной температуры при выключенном двигателе непрерывно в течение 24 часов (либо до тех пор, пока заряд батареи не окажется ниже 20%).

Гибридному кроссоверу Jetour T1 положен комплекс водительских помощников, а также так называемые «тёплые опции», в список входят обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, заднего стекла, боковых зеркал, рулевого колеса, сидений первого и второго рядов. Рекомендованная розничная стоимость новинки в РФ равна 4 699 900 рублей (цена указана без учёта скидок).

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