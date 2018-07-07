На российском авторынке снижается доля премиум-сегмента

За первые шесть месяцев 2018 года на российском рынке было продано около 71 тысячи новых легковых автомобилей премиум-класса, что превышает результат прошлого года на 4,5%, информирует аналитическое агентство «Автостат».
В премиум-сегменте наблюдается более низкая динамика по сравнению с автомобильным рынком России в целом, где в первом полугодии рост составил 18%. Из-за чего доля премиального сегмента по результатам продаж за январь-май текущего года составила всего 8,7%, тогда как в прошлом году этот показатель был равен 10%.
Продажи новых легковых автомобилей премиум-класса на российском рынке в I полугодии 2018-го:
|Место
|Бренд
|Количество проданных автомобилей в январе-июне 2018 года (штук)
|Разница с январем-июнем 2017 года
|1
|Mercedes-Benz
|18 504
|+4,4%
|2
|BMW
|16 989
|+16,6%
|3
|Lexus
|11 507
|+8,8%
|4
|Audi
|7 374
|-12,3%
|5
|Land Rover
|4 437
|-2,6%
|6
|Volvo
|3 132
|-0,8%
|7
|Infiniti
|2 145
|-18,5%
|8
|Porsche
|2 144
|+9,6%
|9
|Jaguar
|1 123
|-6,8%
|10
|Mini
|1 102
|+58,8%
|11
|Jeep
|685
|-8,3%
|12
|Genesis
|678
|+31,7%
|13
|Cadillac
|530
|-27,0%
|14
|smart
|526
|+55,6%
Наибольшей популярностью у россиян пользуется Mercedes-Benz, объем продаж которого за первое полугодие 2018-го достиг 18 504 машины, что больше чем в прошлом году на 4,4%. На втором месте с ростом на 16,6% расположился BMW с 16 989 проданными автомобилями. В тройку также вошел Lexus (+8,8% и 11 507 единиц).
У половины представителей премиум-класса на российском рынке зафиксирована отрицательная динамика. Наибольшее падение продемонстрировал Cadillac (-27,0%), Infiniti (-18,5%) и Audi (-12,3%). Самый большой рост показали марки Mini (+58,8%), smart (+55,6%) и Genesis (+31,7%).
Ранее мы сообщали, что лидерами на российском рынке стали две вазовские модели – Lada Vesta и Lada Granta, а корейская Kia Rio, впервые в 2018 году, спустилась на третью строчку рейтинга.
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