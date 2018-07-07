На российском авторынке снижается доля премиум-сегмента

За первые шесть месяцев 2018 года на российском рынке было продано около 71 тысячи новых легковых автомобилей премиум-класса, что превышает результат прошлого года на 4,5%, информирует аналитическое агентство «Автостат».

В премиум-сегменте наблюдается более низкая динамика по сравнению с автомобильным рынком России в целом, где в первом полугодии рост составил 18%. Из-за чего доля премиального сегмента по результатам продаж за январь-май текущего года составила всего 8,7%, тогда как в прошлом году этот показатель был равен 10%.

Продажи новых легковых автомобилей премиум-класса на российском рынке в I полугодии 2018-го:

Место Бренд Количество проданных автомобилей в январе-июне 2018 года (штук) Разница с январем-июнем 2017 года 1 Mercedes-Benz 18 504 +4,4% 2 BMW 16 989 +16,6% 3 Lexus 11 507 +8,8% 4 Audi 7 374 -12,3% 5 Land Rover 4 437 -2,6% 6 Volvo 3 132 -0,8% 7 Infiniti 2 145 -18,5% 8 Porsche 2 144 +9,6% 9 Jaguar 1 123 -6,8% 10 Mini 1 102 +58,8% 11 Jeep 685 -8,3% 12 Genesis 678 +31,7% 13 Cadillac 530 -27,0% 14 smart 526 +55,6%

Наибольшей популярностью у россиян пользуется Mercedes-Benz, объем продаж которого за первое полугодие 2018-го достиг 18 504 машины, что больше чем в прошлом году на 4,4%. На втором месте с ростом на 16,6% расположился BMW с 16 989 проданными автомобилями. В тройку также вошел Lexus (+8,8% и 11 507 единиц).

У половины представителей премиум-класса на российском рынке зафиксирована отрицательная динамика. Наибольшее падение продемонстрировал Cadillac (-27,0%), Infiniti (-18,5%) и Audi (-12,3%). Самый большой рост показали марки Mini (+58,8%), smart (+55,6%) и Genesis (+31,7%).

Ранее мы сообщали, что лидерами на российском рынке стали две вазовские модели – Lada Vesta и Lada Granta, а корейская Kia Rio, впервые в 2018 году, спустилась на третью строчку рейтинга.