На российских дорогах появятся новые знаки: ограничение скорости на них будет меняться

Начавшийся дождь, сильный порывистый ветер, град и метель могут существенно повлиять как на видимость, так и на управляемость авто. Чтобы напомнить водителям об этом, сейчас используются стационарные дорожные знаки в комплекте с табличками 8.16 «Влажное покрытие» (с изображением тучи и дождя). Так, на трассе, где разрешено разгоняться до 90 км/ч могут быть указатели, рекомендующие во время дождя снизить скорость до 70 км/ч. При этом, в случае превышения указанного второго лимита автомобилистам наказание не грозит.



Вместо такого сочетания «обычных» указателей в России могут начать использовать электронные дорожные знаки переменной информации. На табло будет указано ограничение максимальной скорости, которое сможет меняться в зависимости от погодных условий. Как сообщает Autonews.ru, с соответствующим предложением выступил разработчик дорожных камер и программного обеспечения компания «Технологии распознавания».

Предполагается, что на конструкциях над дорожным полотном будут находиться электронные табло со знаками ограничения скорости. Так, при хорошей погоде указатели, к примеру, могут разрешать двигаться со скоростью до 110 км/ч, а в случае ухудшения видимости менять лимит до 90 км/ч или ниже. Важным отличием при этом станет то, что такое требование ограничения скорости окажется обязательным. То есть водителей начнут штрафовать за слишком быструю езду во время непогоды.



Основанием для формирования постановления станет снимок, на котором должны быть не только автомобиль и его госномер с указанием на «пойманную» скорость движения, но и табло со знаком переменной информации. Инициаторы отметили, что подобный способ борьбы с лихачами окажется эффективен на протяжённых участках трасс. Предполагается, что эта система будет более удобна по сравнению с используемыми сейчас замерами средней скорости.

Напомним, ранее против наказания водителей за превышение средней скорости выступали не только автомобилисты, но и депутаты Госдумы: пару лет назад был даже законопроект, запрещающий штрафовать за это нарушение, однако он канул в Лету.



Идею с установкой знаков переменной информации поддержал разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман, правда, он уточнил, что реализовать её нужно грамотно. К примеру, если на автомагистрали в солнечную погоду разрешено разгоняться до 110 км/ч, а во время непогоды – только до 70 км/ч, то необходимо установить несколько электронных табло (на определённом расстоянии между ними, с «шагом» в 20 км/ч) для постепенного снижения скорости, чтобы водителям не пришлось тормозить слишком резко.

В случае если подобные конструкции всё-таки появятся на российских дорогах, ГИБДД наверняка придётся провести некоторые разъяснительные мероприятия. Ведь часть водителей могут не обратить внимания на электронное табло с изображением дорожного знака, приняв его, к примеру, за социальную рекламу.

