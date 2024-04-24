На рынке новой строительной спецтехники лидирует XCMG, техники с пробегом – КАМАЗ

Самые популярные виды строительной спецтехники в I квартале 2024 года
Наиболее популярным видом строительной спецтехники за I квартал 2024 года стал автобетоносмеситель. Он лидировал по доле спроса как на новую спецтехнику (34,9%), так и на технику с пробегом (33,2%).
Еще 23,9% от спроса на новую строительную спецтехнику заняли дорожные катки, 10,4% – автогрейдеры, 7,3% – автобетононасосы. Замкнули пятерку – буровые установки с долей 4,7%.
Также востребованными видами новой строительной спецтехники в январе − марте текущего года были асфальтобетоноукладчики, гудронаторы, установки ГНБ (горизонтально-направленного бурения), дорожные фрезы и башенные краны.
Среди строительной спецтехники с пробегом второе место по спросу заняли автобетононасосы (24,0%), затем дорожные катки (12,9%), автогрейдеры (7,1%) и буровые установки (5,3%).
Продолжили рейтинг спецтехники с пробегом бурильно-крановые машины, асфальтобетоноукладчики, гусеничные краны, сваебойные установки и башенные краны.
Топ-10 видов специальной строительной техники по спросу, Россия, I квартал 2024 года
|Вид техники
|Доля в общем спросе на категорию
|Средняя цена (руб.)
|Новая строительная спецтехника
|1.
|Автобетоносмеситель
|34,9%
|9 400 000
|2.
|Дорожный каток
|23,9%
|7 572 600
|3.
|Автогрейдер
|10,4%
|13 658 400
|4.
|Автобетононасос
|7,3%
|45 500 000
|5.
|Буровая установка
|4,7%
|27 352 600
|6.
|Асфальтобетоноукладчик
|3,4%
|23 562 200
|7.
|Гудронатор
|2,9%
|4 500 000
|8.
|Установка ГНБ
|2,6%
|15 299 000
|9.
|Дорожная фреза
|2,1%
|40 363 400
|10.
|Башенный кран
|2,0%
|25 860 000
|Строительная спецтехника с пробегом
|1.
|Автобетоносмеситель
|33,2%
|6 250 000
|2.
|Автобетононасос
|24,0%
|21 900 000
|3.
|Дорожный каток
|12,9%
|4 500 000
|4.
|Автогрейдер
|7,1%
|6 000 000
|5.
|Буровая установка
|5,3%
|8 500 000
|6.
|Бурильно-крановая машина
|3,1%
|4 800 000
|7.
|Асфальтобетоноукладчик
|2,9%
|15 000 000
|8.
|Гусеничный кран
|2,1%
|4 780 000
|9.
|Сваебойная установка
|1,7%
|6 000 000
|10.
|Башенный кран
|1,5%
|14 637 800
Наиболее востребованные марки строительной спецтехники в I квартале 2024 года
«Примечательно, что в лидерах по спросу на строительную спецтехнику с пробегом можно увидеть лишь два китайских бренда из десяти: Jiuhe и Shacman (Shaanxi). В то время как на рынке новой строительной спецтехники такие бренды уже занимают большую часть топа по доле спроса: КАМАЗ удерживает шестую строчку, Завод Дорожных Машин – девятую, а остальные восемь мест приходятся на марки китайских производителей. Китай занимает все более уверенные позиции в мировом автопроме, не только в сегменте легковых авто, но и в сегменте строительной спецтехники», – отмечает Андрей Ковалев, руководитель Авито Спецтехники.
Так, топ брендов новой строительной спецтехники возглавляют китайские марки XCMG с долей спроса 19,5%, затем Shacman (Shaanxi) с 11,7%, Zoomlion с 6,1%, Howo и Sany – по 5,7%.
Лидером в строительной спецтехнике с пробегом стал российский КАМАЗ с долей в спросе 20%, на второй строчке корейский DXD (13,8%), затем китайский Jiuhe (3%), белорусский МАЗ и немецко-французская марка Bomag – по 2,9%.
Топ-10 брендов специальной строительной техники по спросу, Россия, I квартал 2024 года
|Бренд
|Доля в общем спросе на категорию
|Средняя цена (руб.)
|Новая строительная спецтехника
|1.
|XCMG
|19,5%
|12 924 300
|2.
|Shacman (Shaanxi)
|11,7%
|10 200 000
|3.
|Zoomlion
|6,1%
|31 235 800
|4.
|Howo
|5,7%
|9 826 000
|5.
|Sany
|5,7%
|9 726 300
|6.
|КАМАЗ
|4,4%
|8 350 000
|7.
|SITRAK
|3,9%
|11 044 700
|8.
|LiuGong
|3,7%
|10 700 000
|9.
|Завод Дорожных Машин
|3,5%
|6 985 000
|10.
|SDLG (LGCE)
|2,6%
|9 990 000
|Строительная спецтехника с пробегом
|1.
|КАМАЗ
|20,0%
|2 635 000
|2.
|DXD
|13,8%
|23 150 000
|3.
|Jiuhe
|3,0%
|22 700 000
|4.
|МАЗ
|2,9%
|2 000 000
|5.
|Bomag
|2,9%
|5 990 000
|6.
|Брянский арсенал
|2,4%
|1 490 000
|7.
|MAN
|2,0%
|4 700 000
|8.
|Hamm
|2,0%
|4 500 000
|9.
|Shacman (Shaanxi)
|1,9%
|9 500 000
|10.
|Isuzu
|1,7%
|5 000 000
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