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На рынке новой строительной спецтехники лидирует XCMG, техники с пробегом – КАМАЗ

24.04.2024 80 0 0

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали динамику спроса и предложения на специальную строительную технику в России за I квартал 2024 года. По данным платформы, по спросу на новую строительную спецтехнику лидирует китайская марка XCMG, а по спросу на строительную спецтехнику с пробегом – российский КАМАЗ.

Самые популярные виды строительной спецтехники в I квартале 2024 года

Наиболее популярным видом строительной спецтехники за I квартал 2024 года стал автобетоносмеситель. Он лидировал по доле спроса как на новую спецтехнику (34,9%), так и на технику с пробегом (33,2%).  

Еще 23,9% от спроса на новую строительную спецтехнику заняли дорожные катки, 10,4% – автогрейдеры, 7,3% – автобетононасосы. Замкнули пятерку – буровые установки с долей 4,7%.

Также востребованными видами новой строительной спецтехники в январе − марте текущего года были асфальтобетоноукладчики, гудронаторы, установки ГНБ (горизонтально-направленного бурения), дорожные фрезы и башенные краны.

Среди строительной спецтехники с пробегом второе место по спросу заняли автобетононасосы (24,0%), затем дорожные катки (12,9%), автогрейдеры (7,1%) и буровые установки (5,3%).

Продолжили рейтинг спецтехники с пробегом бурильно-крановые машины, асфальтобетоноукладчики, гусеничные краны, сваебойные установки и башенные краны. 

Топ-10 видов специальной строительной техники по спросу, Россия, I квартал 2024 года


Вид техникиДоля в общем спросе на категориюСредняя цена (руб.)

Новая строительная спецтехника
1.Автобетоносмеситель34,9%9 400 000
2.Дорожный каток23,9%7 572 600
3.Автогрейдер10,4%13 658 400
4.Автобетононасос7,3%45 500 000
5.Буровая установка4,7%27 352 600
6.Асфальтобетоноукладчик3,4%23 562 200
7.Гудронатор2,9%4 500 000
8.Установка ГНБ2,6%15 299 000
9.Дорожная фреза2,1%40 363 400
10.Башенный кран2,0%25 860 000

Строительная спецтехника с пробегом
1.Автобетоносмеситель33,2%6 250 000
2.Автобетононасос24,0%21 900 000
3.Дорожный каток12,9%4 500 000
4.Автогрейдер7,1%6 000 000
5.Буровая установка5,3%8 500 000
6.Бурильно-крановая машина3,1%4 800 000
7.Асфальтобетоноукладчик2,9%15 000 000
8.Гусеничный кран2,1%4 780 000
9.Сваебойная установка1,7%6 000 000
10.Башенный кран1,5%14 637 800

Наиболее востребованные марки строительной спецтехники в I квартале 2024 года

«Примечательно, что в лидерах по спросу на строительную спецтехнику с пробегом можно увидеть лишь два китайских бренда из десяти: Jiuhe и Shacman (Shaanxi). В то время как на рынке новой строительной спецтехники такие бренды уже занимают большую часть топа по доле спроса: КАМАЗ удерживает шестую строчку, Завод Дорожных Машин – девятую, а остальные восемь мест приходятся на марки китайских производителей. Китай занимает все более уверенные позиции в мировом автопроме, не только в сегменте легковых авто, но и в сегменте строительной спецтехники», – отмечает Андрей Ковалев, руководитель Авито Спецтехники. 

КамАЗ Т1945. Фото: kamaz.net

Так, топ брендов новой строительной спецтехники возглавляют китайские марки XCMG с долей спроса 19,5%, затем Shacman (Shaanxi) с 11,7%, Zoomlion с 6,1%, Howo и Sany – по 5,7%.

Лидером в строительной спецтехнике с пробегом стал российский КАМАЗ с долей в спросе 20%, на второй строчке корейский DXD (13,8%), затем китайский Jiuhe (3%), белорусский МАЗ и немецко-французская марка Bomag – по 2,9%.

Топ-10 брендов специальной строительной техники по спросу, Россия, I квартал 2024 года


БрендДоля в общем спросе на категориюСредняя цена (руб.)

Новая строительная спецтехника
1.XCMG19,5%12 924 300
2.Shacman (Shaanxi)11,7%10 200 000
3.Zoomlion6,1%31 235 800
4.Howo5,7%9 826 000
5.Sany5,7%9 726 300
6.КАМАЗ4,4%8 350 000
7.SITRAK3,9%11 044 700
8.LiuGong3,7%10 700 000
9.Завод Дорожных Машин3,5%6 985 000
10.SDLG (LGCE)2,6%9 990 000

Строительная спецтехника с пробегом
1.КАМАЗ20,0%2 635 000
2.DXD13,8%23 150 000
3.Jiuhe3,0%22 700 000
4.МАЗ2,9%2 000 000
5.Bomag2,9%5 990 000
6.Брянский арсенал2,4%1 490 000
7.MAN2,0%4 700 000
8.Hamm2,0%4 500 000
9.Shacman (Shaanxi)1,9%9 500 000
10.Isuzu1,7%5 000 000

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