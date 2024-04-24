На рынке новой строительной спецтехники лидирует XCMG, техники с пробегом – КАМАЗ

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали динамику спроса и предложения на специальную строительную технику в России за I квартал 2024 года. По данным платформы, по спросу на новую строительную спецтехнику лидирует китайская марка XCMG, а по спросу на строительную спецтехнику с пробегом – российский КАМАЗ.

Самые популярные виды строительной спецтехники в I квартале 2024 года

Наиболее популярным видом строительной спецтехники за I квартал 2024 года стал автобетоносмеситель. Он лидировал по доле спроса как на новую спецтехнику (34,9%), так и на технику с пробегом (33,2%).

Еще 23,9% от спроса на новую строительную спецтехнику заняли дорожные катки, 10,4% – автогрейдеры, 7,3% – автобетононасосы. Замкнули пятерку – буровые установки с долей 4,7%.

Также востребованными видами новой строительной спецтехники в январе − марте текущего года были асфальтобетоноукладчики, гудронаторы, установки ГНБ (горизонтально-направленного бурения), дорожные фрезы и башенные краны.

Среди строительной спецтехники с пробегом второе место по спросу заняли автобетононасосы (24,0%), затем дорожные катки (12,9%), автогрейдеры (7,1%) и буровые установки (5,3%).

Продолжили рейтинг спецтехники с пробегом бурильно-крановые машины, асфальтобетоноукладчики, гусеничные краны, сваебойные установки и башенные краны.

Топ-10 видов специальной строительной техники по спросу, Россия, I квартал 2024 года



Вид техники Доля в общем спросе на категорию Средняя цена (руб.)

Новая строительная спецтехника 1. Автобетоносмеситель 34,9% 9 400 000 2. Дорожный каток 23,9% 7 572 600 3. Автогрейдер 10,4% 13 658 400 4. Автобетононасос 7,3% 45 500 000 5. Буровая установка 4,7% 27 352 600 6. Асфальтобетоноукладчик 3,4% 23 562 200 7. Гудронатор 2,9% 4 500 000 8. Установка ГНБ 2,6% 15 299 000 9. Дорожная фреза 2,1% 40 363 400 10. Башенный кран 2,0% 25 860 000

Строительная спецтехника с пробегом 1. Автобетоносмеситель 33,2% 6 250 000 2. Автобетононасос 24,0% 21 900 000 3. Дорожный каток 12,9% 4 500 000 4. Автогрейдер 7,1% 6 000 000 5. Буровая установка 5,3% 8 500 000 6. Бурильно-крановая машина 3,1% 4 800 000 7. Асфальтобетоноукладчик 2,9% 15 000 000 8. Гусеничный кран 2,1% 4 780 000 9. Сваебойная установка 1,7% 6 000 000 10. Башенный кран 1,5% 14 637 800

Наиболее востребованные марки строительной спецтехники в I квартале 2024 года

«Примечательно, что в лидерах по спросу на строительную спецтехнику с пробегом можно увидеть лишь два китайских бренда из десяти: Jiuhe и Shacman (Shaanxi). В то время как на рынке новой строительной спецтехники такие бренды уже занимают большую часть топа по доле спроса: КАМАЗ удерживает шестую строчку, Завод Дорожных Машин – девятую, а остальные восемь мест приходятся на марки китайских производителей. Китай занимает все более уверенные позиции в мировом автопроме, не только в сегменте легковых авто, но и в сегменте строительной спецтехники», – отмечает Андрей Ковалев, руководитель Авито Спецтехники.

КамАЗ Т1945. Фото: kamaz.net

Так, топ брендов новой строительной спецтехники возглавляют китайские марки XCMG с долей спроса 19,5%, затем Shacman (Shaanxi) с 11,7%, Zoomlion с 6,1%, Howo и Sany – по 5,7%.

Лидером в строительной спецтехнике с пробегом стал российский КАМАЗ с долей в спросе 20%, на второй строчке корейский DXD (13,8%), затем китайский Jiuhe (3%), белорусский МАЗ и немецко-французская марка Bomag – по 2,9%.

Топ-10 брендов специальной строительной техники по спросу, Россия, I квартал 2024 года