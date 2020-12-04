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На смену седану Audi A8 может прийти Landjet: первое изображение

04.12.2020 71 0 0

Немецкая компания, входящая в состав концерна Volkswagen, готовит новый электрокар, который предположительно будет представлен в 2024 году.

 

У марки Audi дела на европейском рынке идут неплохо: за 2019 год дилеры бренда реализовали здесь 740 796 машин, этот результат на 3,8% выше, чем годом ранее. В период с января по октябрь 2020-го клиенты в Старом Свете купили 493 126 автомобилей Ауди, что на 21,5% меньше, чем за первые десять месяцев прошлого года (спад объясняется в том числе ограничениями из-за пандемии коронавируса). Отметим, как и многие другие мировые автопроизводители, Audi сейчас продолжает вкладываться в развитие «зелёных» моделей.

На фото: концепт Audi Aicon
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На фото: концепт Audi Aicon
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На фото: концепт Audi Aicon
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Первым полностью электрическим кроссовером немецкой марки стал e-tron. Напомним, глобальная премьера «стандартной» версии этого паркетника прошла в конце 2018-го, в 2019 году он вышел на рынок. Осенью того же года было представлено исполнение с купеобразным кузовом и прибавкой Sportback к названию. В дальнейшем в модельной линейке бренда станет больше «зелёных» автомобилей. Одним из них, вероятно, станет новинка, разработанная в рамках проекта Audi Landjet.

Раньше этот проект носил название Artemis, не исключено, что новинка, которая, как ожидается, будет представлена в 2024 году, в итоге останется с названием Landjet, хотя официально это пока не подтверждено. В основу будущего электрокара ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric), предназначенная для некоторых «зелёных» моделей концерна VW, в их числе Porsche Taycan.

Рендер Audi Landjet

Ожидается, что серийный вариант Audi Landjet придёт на смену флагманскому седану Audi A8. Отметим, у актуальной версии Audi A8 L есть гибридная модификация – 60 TFSI e. В основе её установки располагается 3,0-литровый турбомотор V6 TFSI, а электромотор встроен в восьмиступенчатый «автомат». Совокупная отдача системы составляет 449 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. Место полностью электрической модификации, вероятно, займёт Landjet.

Компания Audi, скорее всего, представит концептуальную версию Landjet в следующем году. Пока что неизвестно, как будет выглядеть новинка, однако первые предположения уже есть. Дизайнер испанского издания motor.es представил внешность будущего электрокара немецкой марки. За основу он взял концепт Aicon, показанный в 2017 году. Художник нарисовал автомобилю иное оформление передней части и кормы, шире колёсные арки, а также атрибуты, «положенные» современным шоу-карам: камеры вместо боковых зеркал заднего вида и «спрятанные» дверные ручки.

На фото: Audi A8 L 60 TFSI e quattro

Ожидается, что автомобиль будет сочетать в себе черты Shooting Brake и традиционного кроссовера; предполагается, что дорожные просвет будет выше, чем у нынешнего Audi A8, а внутри будет много пространства для водителя и пассажиров. Скорее всего, модель оснастят комплексом систем так называемого «автопилота» третьего уровня (работает только на трассе, функционал ограничен). 

По предварительным данным, у модели будет система полного привода quattro, а в качестве «начинки» предложат установки с двумя и тремя электромоторами. Информации о совокупной отдаче этих систем пока нет. Ёмкость тягового аккумулятора также не раскрывается, однако есть ориентировочные сведения о запасе хода – до 800 км на одной зарядке. Предполагается, что Audi Landjet впоследствии поборется за покупателей с электрокарами Tesla.

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