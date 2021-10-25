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На замену Citroën C-Elysee спешит C4 L: первое изображение

25.10.2021 327 2 0

Новая «четырёхдверка» французского бренда, вероятно, появится на европейском рынке в конце следующего года.

 

Результаты продаж машин бренда Citroën, принадлежащего автогиганту Stellantis, в течение последних нескольких лет в Европе были только со знаком «плюс». Конечно, если не брать в расчёт «ковидный» 2020-ый, когда дилеры реализовали 449 807 машин, что на 28,3% меньше, чем годом ранее. В текущем году у французской марки снова положительная динамика: за январь-август дилеры реализовали 322 418 единиц, что на 13,2% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.
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На фото: Citroën C-Elysee

Седан Citroën C-Elysee появился в 2012 году, в 2016-ом «четырёхдверка» пережила рестайлинг. Сейчас эта модель уходит в отставку: её продажи снижаются с 2018-го. Так, в прошлом году на старосветском рынке было реализовано всего 2780 машин, что на 56,4% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в пиковом 2017-ом седан французского бренда разошёлся тиражом 15 620 экземпляров. В текущем году дилеры, судя по всему, распродают остатки машин: за первые восемь месяцев продано 727 единиц (на 61,8% меньше, чем в январе-августе 2020-го).

На фото: актуальный Citroën C4

Теперь компания готовит замену C-Elysee, её роль выполнит седан Citroën C4 L. Дебют этого автомобиля ожидается в 2022 году. Его производство будет налажено на заводе, который располагается в Мадриде (Испания). Ранее сообщалось, что этот автомобиль также будет продаваться в странах Южной Америки.

Пока что точной информации о том, как будет выглядеть новинка Citroën, предназначенная для европейского рынка, нет. Свой вариант экстерьера седана решил представить дизайнер испанского издания motor.es. Автомобиль, изображённый на рендере, по сути, мало чем отличается от той модели, которую в дальнейшем будут выпускать в Бразилии (внешность «четырёхдверки» рассекретили в СМИ ранее).

Citroën C4 L представляет собой «приподнятый» седан – это заметно по обвесу из неокрашенного пластика по периметру кузова и расширенным колёсным аркам. У модели, кроме того, солидный дорожный просвет. Передняя часть оформлена в узнаваемом по С4 «икс-образном» стиле, а светодиодная головная оптика – двухэтажная, причём «верхний этаж» представляет собой фары очень узкой формы, расположенные вдоль линии капота.

Рендер Citroën C4 L

Внутризаводской индекс будущей «четырёхдверки» – C43, ближайшим «родственником» этого автомобиля окажется актуальный Citroën C4. В основу новинки ляжет платформа CMP (Common Modular Platform). Ожидается, что от С4 новинка получит, в том числе и моторную гамму. По предварительным данным, её составят трёх- и четырёхцилиндровые двигатели. Отдача у бензиновых версий варьируется в диапазоне от 100 до 155 л.с., а у дизелей – от 110 до 130 л.с. В пару к этим моторам предложат либо механическую коробку передач, либо «автомат».

По данным издания, производство новинки на испанском заводе стартует в октябре 2022 года, а первые экземпляры доберутся до дилерских центров в конце того же года или в первом квартале 2023-го. Ожидается, что в дальнейшем в линейке появится и вариант с полностью электрической начинкой, как у ë-C4. Речь идёт о 136-сильном электромоторе, расположенном на передней оси. Напомним, такой автомобиль оснащается литий-ионной батареей ёмкостью 50 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 375 км (расчёт вели по циклу WLTP).

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2 комментария
25.10.2021 22:56
Papirus (@sc_1968)

Что то каша какая то. Елисей был сделан на базе В-класса (208), ориентирован на рынки стран 3го мира (в России правда ценник был невменяемым на фоне конкурентов). С4L - это изврат для китайского рынка, соответственно С-класс.
Седан, да еще и лифтованный, в Европе точно не востребован, там в почете универсалы и хэтчи.

26.10.2021 08:29
IlRoz

Будут 2 разные модели - седан C4, который заменит нынешний и модель на одной платформе с новым С3 для Бразилии/Индии, замена C-Elysee. Первая будет выпускаться в Китае, вторая будет - в Бразилии и, возможно, в Индии.

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