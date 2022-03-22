На запчасти: страховщики предупреждают о том, что из-за дефицита деталей могут участиться угоны

Подготовлен ежегодный рейтинг автомобилей по уровню защиты от угона: по информации ВСС, меньше всего стоит переживать владельцам Lexus ES и RX, а также Skoda Octavia и Audi A5.

Чтобы составить ежегодный перечень наиболее защищённых от угона автомобилей, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выбирает различные модели и тестирует их по собственной методике (они оцениваются по 1000-балльной системе). По этой схеме эксперты союза проверяют уровень защиты от несанкционированного проникновения и изменения идентификационных номеров, изучают надёжность блокиратора руля и стояночного тормоза, а также возможность изготовления дубликата ключа и т.д.



На фото: Lexus ES

Как сообщает «Коммерсант», по итогам проверок 18 протестированных моделей в 2021 году в рейтинг «хорошо защищённых» вошли: Lexus ES, получивший 809 баллов из 1000 возможных, Lexus RX (761 балл), Skoda Octavia (760) и Audi A5 (746). Согласно исследованию страховщиков, менее всех (из изученных) способны противостоять угонам Lada Granta (293 балла), Lada Vesta (253), Renault Logan (246) и Sandero (тоже 246).

Во Всероссийском союзе страховщиков отметили, что составляемые ими рейтинги (за три года в общей сложности изучено 48 моделей) «перекликаются» с оценками отдельных страховых компаний, а также с полицейской статистикой по угонам, которая, прочем ранее официально не публиковалась.



На фото: Skoda Octavia

По прогнозам страховщиков, не исключено, что уже в 2022 году будет зафиксирован скачок угонов транспортных средств. Это в особенности касается владельцев машин тех марок, которые в итоге примут окончательное решение прекратить поставки в РФ из-за текущей геополитической ситуации и экономических санкций. Предполагается, что машины будут угонять с целью разобрать на запчасти для их перепродажи на вторичном рынке комплектующих.

По словам главы Центра исследования автомобилей и транспортных систем Дмитрия Шабунина, возможно, компании смогут наладить поставки новых запчастей для машин марок, прекративших поставки комплектующих в РФ, через Казахстан. При этом он отметил, что пока не ясно, сколько времени займет налаживание новых логистических цепочек, а также сколько такие новые запчасти в итоге будут стоить.



На фото: Lada Vesta SW Cross

Напомним, риск угона автомобиля в том числе покрывает каско (вид добровольного автострахования). По словам замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, в дальнейшем «стоимость каско будет корректироваться с учётом курса валют, так как запчасти, на долю которых приходятся основные затраты при урегулировании страхового случая, значительно подорожали». Ещё он отметил и ощутимые рост цен самих автомобилей, что автоматически увеличивает и «объёмы ответственности» страховщиков.

Многие автовладельцы и без прогнозов страховщиков осознали, что угоны в нынешних условиях могут участиться. Недавно стало известно о том, что в столице значительно вырос спрос на противоугонные средства, к примеру, в одном из сервисных центров сообщили, что запись клиентов идёт на две недели вперед, в другом рассказали, что всё занято до конца апреля.

