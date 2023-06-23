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Началось производство дешёвого кроссовера Hyundai Exter

23.06.2023 193 0 0

Полноценная презентация нового компактного кросса пройдет в июле. Впрочем, о модели уже почти все известно.

Компания Hyundai принялась раскрывать маленький доступный паркетник Exter еще весной. А сегодня, 23 июня, объявлено о начале производства: модель встала на конвейер индийского завода. Как несложно догадаться, именно Индия будет первым и главным рынком для новинки, но впоследствии машины, скорее всего, появятся и в других развивающихся странах.

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За основу для кросса взяли местный хэтчбек Hyundai Grand i10 Nios, хотя у Hyundai Exter все же оригинальный кузов и свой дизайн экстерьера. Из габаритов названы высота и колесная база – 1631 и 2450 мм соответственно. По первому показателю Exter заметно превзошел донорский хэтч (1520 мм), расстояние между осями у Гранда такое же. Длина индийского хэтчбека Grand i10 Nios – 3815 мм, ширина – 1680 мм.

Внутри паркетник в целом повторил родственника, разве что интерьер Exter оформлен в темных тонах. В списке оборудования значатся цифровые приборы с отдельным цветным экранчиком посередине, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, шесть подушек безопасности (идут уже «в базе»), ABS и EBD, климат-контроль, люк в крыше, камера заднего вида и круиз-контроль. Кроме того, для паркетника предусмотрен штатный видеорегистратор с двумя камерами (вторая направлена в салон).

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Индийцам Hyundai Exter будет доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2 и его газовой версией: такие двигатели есть и у локального Hyundai Grand i10 Nios, на хэтчбеке они выдают 83 и 69 л.с. соответственно. Оба мотора комплектуются пятиступенчатой «механикой», чисто бензиновый еще может работать в паре с роботизированной коробкой. Привод исключительно передний.

Цены должны назвать в рамках премьеры, которая пройдет 10 июля текущего года. Вероятно, паркетник будет дороже Grand i10 Nios (от 573 400 рупий или 590 000 рублей по текущему курсу), но дешевле другого субкомпактного паркетника марки – Venue (от 776 900 рупий или 800 000 рублей).

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