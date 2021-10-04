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Над внешностью автомобилей Nio будет работать дизайнер, отвечавший за Jaguar F-Pace

04.10.2021 120 0 0

Кроме того, к команде дизайнеров китайской электромобильной компании присоединится специалист из Seat.

 

Компания Nio была основана в 2014 году, во главе находится предприниматель Уильям Ли. В течение первых лет своего существования компания сумела найти инвестиции, построить и запустить собственный завод в городе Хэфэй. Здесь налажен выпуск кроссоверов ES8 (флагман линейки), а также более компактных моделей ES6 и EC6. Они принадлежат к премиальному сегменту. В следующем году линейку обещает пополнить новинка – большой седан ET7.

На фото: Nio ES8

Продажи Nio в Китае на данный момент растут: так, по итогам «ковидного» 2020 года дилеры реализовали на домашнем рынке 43 728 машин, что почти на 109% больше, чем годом ранее. За первые семь месяцев 2021-го (более свежих данных пока нет) клиенты купили 47 836 экземпляров, что в 2,7 раза больше, чем в январе-июле прошлого года.

Напомним, в мае Nio объявила о выходе на европейский рынок, первой страной на очереди предполагалась дружелюбно настроенная к «зелёному» транспорту Норвегия. Продажи должны были стартовать в июле текущего года, однако выход задержался: дилеры бренда начали принимать заказы на импортируемые кроссоверы ES8 несколько дней назад.

В компании не намерены останавливаться на достигнутом. Как сообщает британское издание Autocar, в кресло главы дизайнерской студии Nio сел Алистер Уилан, ранее работавший в компании Jaguar Land Rover, в частности он ответственным за разработку дизайна F-Type и F-Pace, а также за интерьер I-Pace EV. Он проработал в JLR 21 год, кто займёт его место главного пор интерьерам в британской компании, пока неизвестно.

Также теперь возглавляет команду дизайнеров китайского электромобильного стартапа и Хоакин Гарсия из Seat (эта испанская марка принадлежит немецкому концерну Volkswagen). В течение последних пяти лет он занимал должность ведущего дизайнера экстерьера для всех серийных автомобилей и концептов брендов Seat и Cupra.

Ещё в список управленцев студии дизайна числятся Колин Фиппс, ранее работавший в американском концерне General Motors, а также Андреас Нильссон, пришедший китайского холдинга Geely.

В конце лета стало известно о том, что компания Nio в том числе держит курс на масс-маркет. Сообщалось, что в Nio имеется рабочая группа, формирующая стратегию нового дочернего бренда. Предполагается, что он позволит компании существенно нарастить продажи и загрузить ещё один завод (в Шанхае). При этом, по словам главы компании Уильяма Ли, новый бренд не будет бюджетным: под маркой планируется выпускать высокотехнологичные электромобили, но более доступные по цене, чем Tesla или, собственно, Nio. Сроки появления нового бренда пока не раскрываются.

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