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Наказание нарушителей: суд уточнил сроки давности привлечения водителей к ответственности

20.05.2022 153 0 0

В Конституционном суде изучили материалы одного дела с пострадавшим пассажиром и в результате решили дать пояснения к неточным формулировкам КоАП.

 

Очередное дело о дорожно-транспортном происшествии стало причиной появления новых уточнений в документах, касающихся водителей. На сегодняшний день ряд судов ссылаются на разъяснение Верховного суда и начинают отсчет срока давности привлечения водителей-нарушителей к административной ответственности со следующего дня после совершения нарушения. В Конституционном суде (КС) это считают некорректным, поэтому предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Как сообщает «Коммерсант», уточнения связаны с делом, которое ранее рассмотрели в КС. Речь идёт о ДТП, случившемся 22 декабря 2020 года, виновницей которого признали жительницу Москвы. Сообщается, что она двигалась на автомобиле по одной из столичных дорог и резко затормозила. В итоге водителю следовавшего за ней автобуса тоже пришлось использовать экстренное торможение, из-за чего один из пассажиров упал и сломал руку. Автомобилистка уехала, скорее всего, не зная о случившемся, а водитель автобуса вызвал скорую помощь и ГИБДД.

Занимавшиеся делом инспекторы изучили видео с камер и взяли показания у свидетелей, таким образом выяснив личность водительницы. В результате они оформили материалы по части 2 статьи 12.27 КоАП – оставление места ДТП. Мировой судья лишил виновницу прав на год, решение было принято 22 марта 2021 года. Однако она обжаловала это решение, ссылаясь на статью 4.5 КоАП, согласно которой привлечь к ответственности за правонарушение можно в течение трёх месяцев (если дело рассматривается судом, для постановлений ГИБДД срок – два месяца) со дня нарушения.

Автомобилистка считает, что по этой причине суд первой инстанции не был правомочен лишать её водительского удостоверения, так как срок давности истек накануне – 21 марта 2021 года. Эта жалоба была отклонена вышестоящими судами, которые в свою очередь обратились к постановлению пленума Верховного суда 2005 года: в нём указано, что срок давности исчисляется со следующего после нарушения дня, а значит, 22 марта он ещё действовал.

Тогда водительница обратилась в Конституционный суд, где и было указано, что КоАП в части, касающейся исчисления сроков, содержит «неопределенность» и противоречия (разные данные в нескольких статьях кодекса), что стало причиной разнородной судебной практики. В опубликованном разъяснении КС сказано, что «закрепляя сроки и правила их исчисления, законодатель обязан проявлять надлежащую заботу о качестве устанавливаемых норм, чтобы исключить их неоднозначную интерпретацию на практике».

Кроме того, в Конституционном суде прокомментировали идею ВС о том, что срок давности можно считать по-разному в зависимости от категории нарушения – оконченное или действующее: здесь считают, что в нынешнем КоАП нет «оснований для такой дифференциации».

В итоге КС принял решение, согласно которому, все суды должны исчислять сроки давности для привлечения нарушителей к ответственности строго со дня нарушения. Теперь Госдуму обязали в самое ближайшее время внести уточняющие изменения в российский КоАП. Кстати, разъяснения КС коснутся всех административных нарушений, предусмотренных кодексом (из них абсолютное большинство фиксирует ГИБДД). В результате дело автомобилистки, обратившейся в Конституционный суд, будет пересмотрено. Юристы считают, что в дальнейшем может появиться новое постановление пленума ВС, которое будет толковать новые формулировки в КоАП, касающиеся срока давности.

Россия авто и общество законы ДТП

 

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