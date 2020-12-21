Накинуть петлю, затянуть и отрезать: В РФ отзывают кроссоверы Mercedes-Benz GLE

Под отзыв попали кроссоверы Mercedes-Benz GLE, реализованные нашей стране официальными дилерами период с 2018 по 2020 годы. На них необходимо откорректировать положение центрального замка ремня безопасности на заднем сиденье.

Причиной отзывной кампании стал конструктивный дефект, обнаруженный на кроссоверах Mercedes-Benz GLE последнего поколения (W 167) осенью прошлого года. Согласно документам Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), служба рекламаций Mercedes-Benz получила девять жалоб на то, что замки ремней безопасности на заднем сиденье GLE проваливаются под подушку, после чего ими невозможно воспользоваться.

Расследование причин этого явления затянулось из-за пандемии COVID-19, но в итоге специалисты компании выяснили, что проблемной является сдвоенный замок ремней безопасности, предназначенный для центрального и правого пассажиров на заднем сиденье. Если не придерживать этот замок рукой при застёгивании ремня или просто сильно надавить, то замок может провалиться под подушку сиденья и извлечь его оттуда самостоятельно будет очень сложно.



Решение проблемы подготовили только к декабрю, хотя связанная с ней отзывная кампания в США была объявлена ещё в конце октября. Механикам авторизованных сервисных центров Mercedes-Benz предписано извлечь замок из под подушки, если он под неё провалился, приподнять замок над подушкой, чтобы получить доступ к основанию замка, накинуть на замок кабельную стяжку (хомут), затянуть у основания, отрезать кусачками торчащие концы стяжки так, чтобы не было острых краёв, способных повредить обивку сиденья, и вернуть замок в штатное положение. Стяжка должна предотвратить замок от проваливания под подушку.



В России ради этой нехитрой инсталляции на сервис призовут 7003 кроссовера Mercedes-Benz GLE, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

