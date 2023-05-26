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  • «Народный инспектор» постоит в сторонке: появление сервиса для жалоб на водителей отложили

«Народный инспектор» постоит в сторонке: появление сервиса для жалоб на водителей отложили

26.05.2023 107 0 0

Госдума РФ отказалась принимать соответствующий законопроект, сославшись на то, что в документе есть недочёты, которые могут привести к «нарушению процессуальных прав граждан».

В РФ уже не первый год обсуждают новый сервис, который, в теории, может существенно повлиять на жизнь автовладельцев. Речь идёт о законопроекте Министерства внутренних дел, который предполагает появление нового мобильного приложения, позволяющего гражданам с помощью смартфонов и планшетов фиксировать нарушения водителями правил дорожного движения и отправлять данные в ГИБДД.

Рабочее название нового сервиса – «Народный инспектор», работа над ним стартовала ещё в 2016 году. Предполагается, что граждане, зарегистрировавшиеся в специальном приложении, смогут делать фотографии нарушителей ПДД, а также снимать их на видео, а после направлять эти файлы в подразделения ГИБДД. На основании этих данных ведомство должно было формировать «письма счастья» для автовладельцев. Соответствующие поправки к КоАП правительство внесло в парламент ещё в 2017-м.

Предполагаемая работа мобильного приложения изначально вызывала немало вопросов, как оказалось, с течением времени, они так и не были решены. Как сообщает «Коммерсант», Госдума РФ отказалась одобрять законопроект, который наделял граждан правом самостоятельно фиксировать ряд нарушений ПДД и отправлять данные в ГИБДД. Немногим ранее в информационной базе Госдумы было опубликовано заключение комитета по госстроительству с рекомендациями отклонить предлагаемые поправки, касающиеся «Народного инспектора».

Как отметили в Госдуме РФ, предлагаемый документ с поправками содержит недочёты, связанные с порядком фиксации, обработки и направления информации. Предполагается, что они могут привести к возникновению «спорных ситуаций и нарушению процессуальных прав граждан». В заключении депутаты отметили, что «дальнейшая работа над законопроектом представляется неактуальной».

Кроме того, не пользу дальнейшей работы над сервисом сработал и тот факт, что депутаты не получили от правительства сведения о «порядке выделения» в федеральном бюджете средств, которые требуются для разработки софта, причём в ценах 2017 года эта сумма, по расчётам, составляла 2,7 млрд рублей (а в нынешних реалиях она наверняка ощутимо подросла).

В МВД согласились с тем, что документ, касающийся «Народного инспектора» требовал серьёзной доработки. В Госдуме согласны рассмотреть новые «поработанные предложения», в случае, если они поступят.

Тем временем старая схема подачи жалоб на нарушителей ПДД продолжает работать: к примеру, граждане могут позвонить по номеру 112, обратиться в соцсети, на сайты полиции и т.д. В этом случае подразделения ГИБДД возбуждают административные дела, в отношении нарушителей составляют протоколы, однако автоматически сформированные «письма счастья» им не рассылают. Согласно подсчётам Научного центра БДД, в прошлом году инспекторы пресекли 646,5 тыс. нарушений, используя информацию, полученную от «представителей общественности». Из них 7,2% случаев связаны с управлением ТС в нетрезвом состоянии (либо с отказом от освидетельствования), ещё 5,3% – с нарушениями правил перевозки детей.

Россия авто и общество приложения законы

 

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