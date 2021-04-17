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Настоящий наследник Infiniti FX: каким он может быть

17.04.2021 194 0 0

Недавно японская компания представила купеобразный кроссовер QX55, назвав его преемником модели FX первого поколения, однако чего-то ему всё же не хватает. Каким мог бы быть реальный последователь одного из самых стильных паркетников 2000-х?

 

Infiniti FX первого поколения был представлен в 2002 году. Он построен на платформе FM, которую также использовало заднеприводное спортивное купе Nissan 350Z. Это самым лучшим образом отразилось на пропорциях кроссовера: он получил длинную колёсную базу, длинный практически горизонтальный капот и короткий передний свес, такие пропорции обычно называют классическими. Модель второй генерации, премьера которой состоялась в 2008 году на Международном автосалоне в Женеве, стала эволюционным развитием первого FX и сохранила характерную форму кузова. Кроссовер, впоследствии переименованный в QX70, производился до 2017 года, и с тех пор его ниша пустовала, пока не появилась модель QX55, которую в компании называют идейным преемником того самого первого FX, хоть автомобиль и меньше классом (прямого наследника пока не планируется). Однако является ли он таковым на самом деле? Основная его проблема – другие пропорции, а именно более короткая колёсная база и относительно длинный передний свес, причиной этому переднеприводная платформа.

Разумеется, такому кроссоверу нужна классическая компоновка, которую он мог бы позаимствовать у седана Q50. Колёсная база последнего составляет 2850 мм (точно такой же показатель у FX первой генерации), что на 5 см больше, чем у кроссоверов QX50/QX55. Также мы немного изменили дизайн передней части за счёт более узких фар новой формы и обновлённого бампера. В целом облик стал чуть более строгим за счёт избавления от выпуклых элементов на капоте и над задними колёсными арками. Заднюю часть нового QX55 можно назвать удачной, и именно в форме бокового остекления прослеживается максимальное сходство с моделью FX. При этом мы немного уменьшили наклон заднего стекла для большего соответствия оригиналу, задние фонари также получили несколько иной дизайн и оригинальную графику светодиодных огней. Ещё одна характерная часть «эфикса» — большие круглые патрубки выхлопной системы, и, конечно, кроссовер изображён в фирменном рыжем цвете.

Помимо пропорций, полноценным преемником модели FX новый QX55 не позволяют назвать технические особенности. Последний оснащается поперечно установленным 4-цилиндровым 2.0 VC Turbo, в то время как оригинальный кроссовер комплектовался куда более объёмными моторами – 3.5 V6 и 4.5 V8. Во втором же поколении двигатели стали ещё внушительнее – 6-цилиндровый 3.7 и 5-литровый V8. Понятно, что сейчас такие объёмные моторы не в тренде, но можно у того же седана Q50 позаимствовать хотя бы 3-литровый битурбированный мотор мощностью в 405 л.с. (кстати, это на 5 лошадиных сил больше, чем отдача вышеупомянутого V8 5.0, устанавливавшегося на второе поколение FX/QX70). Наконец, новый QX55 оснащается исключительно вариатором, что наверняка не понравится многим потенциальным потребителям. Здесь на помощь может прийти всё тот же седан Q50, который комплектуется 7-ступенчатым «автоматом».

Infiniti FX первого поколения
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Infiniti FX первого поколения
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Infiniti FX первого поколения
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На сегодняшний момент российские цены на Infiniti QX55 пока не объявлены, однако наверняка он будет стоить немного дороже обычного QX50, минимальная стоимость которого оставляет 3 640 000 рублей. Кроссовер представлен с единственным 2-литровым мотором мощностью 249 л.с., вариатором и полным приводом. Самая дорогая версия в комплектации Autograph оценивается в 4 890 000 рублей.

Infiniti QX55
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Infiniti QX55
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Infiniti QX55
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Кстати, недавно мы выясняли, стоит ли покупать Infiniti G четвёртого поколения за 1,2 миллиона рублей.

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