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  • Назло санкциям: Иран возобновит выпуск старого Logan без участия Renault

Назло санкциям: Иран возобновит выпуск старого Logan без участия Renault

16.11.2020 590 0 0

Иранская компания SAIPA заявила о готовности в ближайшее время перезапустить производство бюджетного седана Renault Logan первого поколения с углублённой степенью локализации и таким образом нивелировать действие американских санкций, не позволяющих глобальным автоконцернам работать в этой стране.

 

США ввели санкции против Ирана летом 2018 года, подозревая Исламскую Республику в разработке ядерного оружия. Евросоюз не поддержал эти санкции, но базирующиеся в ЕС автомобильные компании вынуждены были свернуть свою деятельность в Иране, так как власти США обещали наказывать всех, кто работает с этой страной, а санкции в первую очередь были направлены как раз против местной автомобильной промышленности.

SAIPA Renault Pars Tondar

Тем не менее автомобильная жизнь в Иране не остановилась, заводы продолжают работать а люди покупать машины. За первые три квартала этого года, по данным Focus2move, объём местного рынка составил 657 759 автомобилей, что на 12.4% больше, чем за аналогичный период 2019-го (и это несмотря на пандемию COVID-19). Бόльшую часть продукции выпускают местные компании Iran Khodro и SAIPA как под собственными, так и под зарубежными популярными брендами. Производство некоторых моделей в 2018 году пришлось свернуть из-за прекращения поставок комплектующих для них. К таким относится и локализованный в 2013 году на мощностях SAIPA седан Renault Logan первого поколения, известный на местном рынке как SAIPA Renault Pars Tondar.

SAIPA Renault Pars Tondar

Иранский телеканал Press TV сообщил со ссылкой на гендиректора SAIPA Джавада Сулеймани, что компании удалось освоить производство более 85% комплектующих Renault Pars Tondar, в том числе двигатель и коробку передач, и что скоро в продажу поступит обновлённая версия этой модели с улучшенными характеристиками. Прежде Pars Tondar комплектовался 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 105 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Под улучшениями, скорее всего, подразумевается изменения дизайна исходной модели в соответствии со вкусами иранцев и уже без оглядки на корпоративную политику Renault. Этот же подход уже давно практикует конкурент Iran Khodro, до сих пор эксплуатирующий разработанную в 80-х годах прошлого века платформу Peugeot 405. В сентябре Iran Khodro представил действительно свежую новинку — перелицованный седан Peugeot 301, который теперь известен как Iran Khodro K132 — это, очевидно, и будет главный конкурент «нового старого» Логана от SAIPA.

Iran Khodro K132

В России компания SAIPA мало кому известна, в вот седаны Iran Khodro (одна из вариаций на тему Peugeot 405) в прошлом десятилетии поставлялись к нам официально и наделали немало шума (в основном негативного толка). В 2016 году во время паузы между санкциями Iran Khodro заявила о намерении вернуться на российский рынок и даже привезла на Московский автосалон россыпь новинок, но продажи так и начались. В 2018 году Iran Khodro попыталась зайти в Россию со своими машинами через Азербайджан: местное предприятие Азермаш освоило выпуск моделей Iran Khodro и реализовывало их под собственным брендом Khazar, но очередная волна санкций привела к заморозке этого сотрудничества и поставила крест на планах по выходу на российских рынок.

седан Иран новинки Renault Renault Logan

 

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