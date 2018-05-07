Названы самые популярые праворульные автомобили в России

На территории нашей страны зарегистрировано почти 3,5 миллиона легковых автомобилей с правым расположением руля по состоянию на 1 января текущего года, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью среди таких машин у россиян пользуется Toyota Corolla – 326,4 тысячи праворульных автомобилей этой модели. На втором месте размещается Toyota Corona со 115,1 тысячи экземпляров, а на третьем – Toyota Mark (104 тысячи единиц).
Парки остальных праворульных моделей представлены в России количеством менее 100 тысяч штук. Дальше места в списке распределились следующим образом: Toyota Carina (99,9 тысячи машин), Toyota Caldina (85,9 тысячи экземпляров), Toyota Vitz (75,1 тысячи автомобилей) и Toyota Camry (69,3 тысячи штук).
|Место
|Модель
|Количество (тысяч штук)
|1
|Toyota Corolla
|326,6
|2
|Toyota Corona
|115,1
|3
|Toyota Mark
|104
|4
|Toyota Carina
|99,9
|5
|Toyota Caldina
|85,9
|6
|Toyota Vitz
|75,1
|7
|Toyota Camry
|69,3
|8
|Honda Fit
|68,9
|9
|Toyota Vista
|68,3
|10
|Toyota Sprinter
|61,8
В рейтинге только одна модель относится к другой марке – Honda Fit – 68,9 тысячи машин. Но заканчивается рейтинг моделями все той же Toyota – Vista (68,3 тысячи единиц) и Sprinter (61,8 тысячи экземпляров).
Большинство автомобилей зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири – порядка 3 миллионов единиц, что составляет приблизительно 85%.
Кстати, в начале весны текущего года Toyota представила хэтчбек Yaris нового поколения для американского рынка.
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