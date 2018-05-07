Названы самые популярые праворульные автомобили в России

В рейтинг ТОП-10 вошли исключительно японские автомобили и практически все они принадлежат марке Toyota.

На территории нашей страны зарегистрировано почти 3,5 миллиона легковых автомобилей с правым расположением руля по состоянию на 1 января текущего года, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью среди таких машин у россиян пользуется Toyota Corolla – 326,4 тысячи праворульных автомобилей этой модели. На втором месте размещается Toyota Corona со 115,1 тысячи экземпляров, а на третьем – Toyota Mark (104 тысячи единиц).

Парки остальных праворульных моделей представлены в России количеством менее 100 тысяч штук. Дальше места в списке распределились следующим образом: Toyota Carina (99,9 тысячи машин), Toyota Caldina (85,9 тысячи экземпляров), Toyota Vitz (75,1 тысячи автомобилей) и Toyota Camry (69,3 тысячи штук).

Место Модель Количество (тысяч штук) 1 Toyota Corolla 326,6 2 Toyota Corona 115,1 3 Toyota Mark 104 4 Toyota Carina 99,9 5 Toyota Caldina 85,9 6 Toyota Vitz 75,1 7 Toyota Camry 69,3 8 Honda Fit 68,9 9 Toyota Vista 68,3 10 Toyota Sprinter 61,8

В рейтинге только одна модель относится к другой марке – Honda Fit – 68,9 тысячи машин. Но заканчивается рейтинг моделями все той же Toyota – Vista (68,3 тысячи единиц) и Sprinter (61,8 тысячи экземпляров).

Большинство автомобилей зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири – порядка 3 миллионов единиц, что составляет приблизительно 85%.

Кстати, в начале весны текущего года Toyota представила хэтчбек Yaris нового поколения для американского рынка.