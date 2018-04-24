На территорию РФ в течение 2017 года в общей сложности было ввезено примерно 235 000 легковых автомобилей. Этот результат на 0,5% превышает показатель объёма ввезённых в предыдущем году машин. По данным «Автостата», на долю новых автомобилей пришлось 92% от общего количества (около 216 200 единиц), оставшиеся 8% занял импорт «бэушек» (18 800 экземпляров).
В десятку лидеров рейтинга самых популярных импортируемых моделей по итогам 2017 года вошли машины японских марок Toyota (четыре автомобиля из десяти) и Lexus (3 из 10), а также немецкого бренда Mercedes-Benz (3 из 10).
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ТОП-10 самых популярных импортных автомобилей в России в 2017 году
|Место
|Модель
|Количество
|1
|Toyota Land Cruiser Prado
|12 351
|2
|Lexus RX
|8 583
|3
|Toyota Land Cruiser 200
|6 238
|4
|Mercedes-Benz GLC
|6 235
|5
|Lexus NX
|6 186
|6
|Mercedes-Benz GLE
|6 144
|7
|Toyota Prius
|6 064
|8
|Mercedes-Benz E-Class
|5 415
|9
|Lexus LX
|4 775
|10
|Toyota Corolla
|4 696
Отметим, ранее производство Toyota Land Cruiser Prado было налажено в России, на заводе Sollers во Владивостоке. Однако после обновления модели в 2015 году внедорожники было решено импортировать. Выпуск в РФ был прекращён в июне того же года, а предзаказы на рестайлинговую версию стартовали в августе.
Mercedes-Benz в свою очередь планирует запустить производство легковых автомобилей в России. Сейчас в Подмосковье строится новый завод. Фундамент этого предприятия был заложен летом 2017 года. По планам компании первые автомобили – E-Class – сойдут с конвейера в 2019 году. После этого в серию запустят модели сегмента SUV: GLE, GLC и GLS.
Напомним, цены на импортные автомобили в скором времени могут ещё вырасти. Это связано не только с недавним падением рубля, но и с повышением ставки утильсбора на автомобили. Их индексировали 1 апреля 2018 года, причём по некоторым категориям увеличение составило 90%.
6000 новых приусов?? Оо
Где же они все ездят?