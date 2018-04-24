На территорию РФ в течение 2017 года в общей сложности было ввезено примерно 235 000 легковых автомобилей. Этот результат на 0,5% превышает показатель объёма ввезённых в предыдущем году машин. По данным «Автостата», на долю новых автомобилей пришлось 92% от общего количества (около 216 200 единиц), оставшиеся 8% занял импорт «бэушек» (18 800 экземпляров).

В десятку лидеров рейтинга самых популярных импортируемых моделей по итогам 2017 года вошли машины японских марок Toyota (четыре автомобиля из десяти) и Lexus (3 из 10), а также немецкого бренда Mercedes-Benz (3 из 10).

ТОП-10 самых популярных импортных автомобилей в России в 2017 году Место Модель Количество 1 Toyota Land Cruiser Prado 12 351 2 Lexus RX 8 583 3 Toyota Land Cruiser 200 6 238 4 Mercedes-Benz GLC 6 235 5 Lexus NX 6 186 6 Mercedes-Benz GLE 6 144 7 Toyota Prius 6 064 8 Mercedes-Benz E-Class 5 415 9 Lexus LX 4 775 10 Toyota Corolla 4 696

Отметим, ранее производство Toyota Land Cruiser Prado было налажено в России, на заводе Sollers во Владивостоке. Однако после обновления модели в 2015 году внедорожники было решено импортировать. Выпуск в РФ был прекращён в июне того же года, а предзаказы на рестайлинговую версию стартовали в августе.

Mercedes-Benz в свою очередь планирует запустить производство легковых автомобилей в России. Сейчас в Подмосковье строится новый завод. Фундамент этого предприятия был заложен летом 2017 года. По планам компании первые автомобили – E-Class – сойдут с конвейера в 2019 году. После этого в серию запустят модели сегмента SUV: GLE, GLC и GLS.

Напомним, цены на импортные автомобили в скором времени могут ещё вырасти. Это связано не только с недавним падением рубля, но и с повышением ставки утильсбора на автомобили. Их индексировали 1 апреля 2018 года, причём по некоторым категориям увеличение составило 90%.