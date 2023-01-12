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  • Не герой: Skywell ET5 заработал всего одну звезду в краш-тестах C-NCAP

Не герой: Skywell ET5 заработал всего одну звезду в краш-тестах C-NCAP

12.01.2023 119 0 0

Дебютировавший минувшей осенью в России китайский среднеразмерный электрический кроссовер Skywell ET5 (у себя на родине он называется Skyworth EV6) оказался худшим из протестированных C-NCAP в прошлом году автомобилей.

Актуальная программа испытаний C-NCAP — это слегка упрощённая версия новой программы Euro NCAP, вступившей в силу в 2020 году. Набор краш-тестов у китайцев такой же, как у европейцев, но комбинация манекенов немного иная и меньше внимания уделяется защите детей — отдельной категории оценок для них нет, хотя манекены, имитирующие детей, в испытаниях участвуют. В некоторых тестах C-NCAP скорость, на которой происходит удар, ниже, чем в Euro NCAP, — например, при боковом ударе о деформируемый барьер (50 км/ч вместо 60 км/ч) и при оценке защиты от хлыстовых травм (20 км/ч вместо 24 км/ч). В целом протокол C-NCAP попроще, чем у Euro NCAP, и не даёт развёрнутого описания потенциальных травм и характера разрушений кузова — в случае Skywell ET5 как раз было бы очень интересно узнать эти подробности.

​Из того, что можно увидеть в отчёте на сайте C-NCAP, ясно, что при фронтальном ударе о стену коленям и бёдрам водителя и переднего пассажира в Skywell ET5 грозят тяжелейшие травмы — максимальный красный уровень опасности. В этом же тесте во втором ряду кроссовера зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок на груди взрослого манекена-пассажира пятого перцентиля (рост – 150 см, масса – 50 кг) и смертельно опасные нагрузки красного уровня не тельце манекена-малыша в детском кресле.

С фронтальным ударом, имитирующим выезд на встречную полосу, Skywell ET5 справился лучше, нагрузок смертельно опасного красного уровня не зафиксировано, но риск получения травм все же довольно высокий.

Боковой удар о столб Skywell ET5 провалил: грудной клетке водителя угрожает смертельная опасность. За защиту людей в салоне кроссовер в итоге получил 38,45% баллов от возможного максимума (100%). Защита пешеходов оказалась на среднем уровне — 61,46%.

Оценка систем активной безопасности низкая — 30,26%, так как система автоматического аварийного торможения (AEB) плохо распознаёт помехи, а система удержания в полосе (LKA) вообще, судя по нулевой оценке, не справляется со своими обязанностями. Зато система стабилизации (ESC) сработала на отлично и получила высшую оценку.

Общий рейтинг Skywell ET5 — одна звезда и 39,9%.

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