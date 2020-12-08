Не опять, а снова: Форду пришлось отложить старт поставок Bronco из-за пандемии

Первые пять поколений Ford Bronco сходили с конвейера в течение 1966-1996 годов, после этого рамный внедорожник покинул модельный ряд марки. Впоследствии в компании решили возродить легендарную модель: о возвращении SUV заявили ещё осенью 2018-го. Затем Форду пришлось несколько раз переносить премьеру: в итоге новинка дебютировала в середине июля текущего года. Теперь же стало известно об очередных переносах, на этот раз поставок дилерам.



Ранее предполагалось, что выпуск рамного внедорожника будет налажен в начале 2021 года на заводе компании в Мичигане (на этой же площадке собирают пикапы Ranger). Ожидалось, что первые новые Bronco доберутся до дилеров в США весной того же года. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: как рассказали в Ford, из-за вируса возникли проблемы у нескольких поставщиков. В итоге сдвинулся как старт производства SUV (на весну), так и срок начала поставок: машины отправятся в дилерские центры летом 2021-го, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Ранее предполагалось, что дилеры начнут принимать заказы на «шестой» Бронко в начале этой недели, 7 декабря, однако даже приём заявок от желающих купить автомобиль в компании решили отложить. Теперь клиентам предлагается новый срок – середина января 2021-го.



Напомним, внедорожник представлен в трёх- и пятидверной модификациях. Экстерьер Ford Bronco выполнен в ретро-стиле: визуально автомобиль «отсылает» к внедорожнику первой генерации. Об этом, к примеру, говорят круглые фары, правда, нынешняя головная оптика светодиодная и имеет поворотники, интегрированные в решётку радиатора. В центре «гриля» слово Ford заменили на название модели, ну а хромированные элементы уступили место декору из некрашеного пластика.

В интерьере тоже чувствуется влияние «первого» Bronco. Имеются ручки на передней панели, средних стойках и центральном тоннеле: за них находящиеся внутри люди могут держаться (что актуально, ведь двери у внедорожника съёмные, а верх – хоть мягкий, хоть жёсткий – снимаемый). Салон внедорожника способен даже в максимально открытой версии переносить дождь: для этого кресла оббили специальным водоотталкивающим материалом, кнопки и иные элементы управления гидроизолировали, а в прорезиненном полу предусмотрели дренажные отверстия.



Модель получила кнопку для запуска двигателя, мультимедийную систему Sync4 с сенсорным экраном (в стандартной версии его диагональ равна 8 дюймам, а у более дорогих версий 12-дюймовый тачскрин). Ещё модель снабдили камерой с 360-градусным обзором. На передней панели есть штатные крепления для смартфона, видеорегистратора, экшн-камеры и т.д.

По первому времени Ford Bronco предложат с одним из двух бензиновых моторов на выбор. Начальные версии получат 273-сильную бензиновую «турбочетвёрку» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм). К этому двигателю в пару предложат либо семискоростную «механику», либо десятиступенчатый «автомат». Другой вариант «начинки» – бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм). Этот двигатель идёт в комплекте только с 10АКП. Впоследствии моторную гамму вероятно расширят.



Стартовый ценник трёхдверной версии Ford Bronco равен 28 500 долларов (эквивалентно примерно 2,09 млн рублей по текущему курсу). За четырёхдверную модификацию рамного внедорожника придётся заплатить не менее 33 200 долларов (около 2,43 млн рублей).

