Не опять, а снова: Минздрав придумал новые правила выдачи медсправок для водителей

Предполагается, что они не позволят сесть за руль наркозависимым: для проверки введут лабораторные тесты, но их будут применять не для всех.

Министерство здравоохранения РФ подготовило новые правила получения так называемых «водительских медсправок» ещё в 2019 году, предполагалось, что они вступят в силу осенью того же года. Согласно той версии, кандидатов в водители требовалось проверять на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов. Документ подвергся критике, в том числе властей, так что его отправили на доработку. В итоге проект по-прежнему находится на стадии обсуждения: было представлено уже несколько его редакций, при этом необходимость проведения дорогого CDT-исследования больше не упоминается.



Дата вступления новых правил в силу не единожды переносилась: пока что предполагается, что изменения начнут действовать 1 марта следующего года. Однако это не мешает ведомству предлагать новые поправки в документ. Как сообщает «Коммерсант», готова очередная редакция с уточнением касательно «лабораторных исследований, которые предлагается проводить в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав».

В частности, Минздрав намерен изменить процедуру анализа мочи на содержание в ней наркотиков. Отметим, сейчас она включает в себя два этапа: первый – предварительное химико-токсикологическое исследование, здесь речь идёт об эккспресс-тестах, определяющих наличие в организме опиатов, каннабиноидов, кокаина, барбитурата и иных веществ; второй – лабораторное исследование, оно проводится, если экспресс-тест что-то выявил.



Сейчас в ведомстве хотят поменять эту схему: некоторых водителей предлагается отправлять на лабораторный анализ вне зависимости от результата экспресс-теста. Соответствующее решение должен будет принимать нарколог на основании клинической картины. Речь идёт о выявлении сразу трёх или более признаков употребления наркотиков, в их числе: «неадекватность поведения», которая сопровождается «нарушением общественных норм», а также «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», а ещё заторможенность, сонливость, либо возбуждённое состояние, бледность, сухость кожных покровов, учащение или замедление дыхания, тахикардия или брадикардия (то есть чрезмерно низкий или высокий пульс), сужение или расширение зрачков, тремор рук и признаки «внутривенного введения веществ», то есть следы от инъекций.



По словам нарколога Александра Ковтуна, на которого ссылается издание, на основании указанного в проекте документа перечня признаков на лабораторное исследование мочи при желании можно будет направить практически любого человека, пришедшего за отметкой к наркологу в медсправке.

Сообщается, что общее количество нетрезвых за рулём в России, согласно статистике, продолжает снижаться. При этом число тех, кого поймали на вождении в состоянии наркотического опьянения, не падает и продолжает ежегодно держаться на уровне около 21 тыс. – 22 тыс. случаев. Так, за первое полугодие 2021-го было поймано около 10 тыс. таких автомобилистов. По подсчётам ГИБДД, на ДТП по вине водителей с наркотиками в организме приходится около 6% от общего количества «пьяных» аварий в стране.

