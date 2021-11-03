Новые правила получения медицинских справок для водителей вступят в силу позже

Министерство здравоохранения РФ решило в очередной раз перенести срок вступления в силу изменений в систему контроля за здоровьем водителей: с начала следующего года на 1 марта 2022.

Власти обсуждают вопрос о введении новых правил получения водителями медсправок ещё с осени 2019 года: тогда Минздрав РФ разработал поправки в нынешние нормы. В этом документе говорилось, что всем, кто получает права впервые, либо меняет их по достижению десятилетия, либо возвращает после лишения, в обязательном порядке придётся сдавать новый тест, который выявляет «хронических алкоголиков».



Суть нового теста заключается в том, что медработники берут у водителя/кандидата анализ крови на наличие CDT-маркера (карбогидрат-дефицитного трансферрина). В случае, если он выявлен в определённой концентрации, то «пациенту» могли бы предъявить хронический алкоголизм, хотя такой же результат могут дать некоторые болезни печени. Чтобы отделить одних от вторых, предлагалось отправлять таких водителей и кандидатов на обследование в наркодиспансер.

Очевидно одно: прибавка в виде обязательного дополнительного и дорогостоящего теста сказалась бы на цене водительской медсправки (как подсчитали ранее, документ мог подорожать более чем в десять раз!). Напомним, сначала предполагалось, что новые правила вступят в силу 22 ноября 2019-го. Однако в преддверии этой даты во многих регионах РФ появились очереди из желающих получить справку заранее и не переплачивать. В результате властям пришлось выступить с резкой критикой новых правил, что привело к пересмотру документа и сроков его вступления в силу.



Ранее сообщалось, что новые правила контроля за здоровьем водителей вступят в силу в начале следующего года – 1 января 2022-го. Однако теперь в Минздраве РФ в очередной раз передумали: дату решили перенести на 1 марта того же года. Соответствующая информация есть в проекте приказа ведомства (документ размещён на regulation.gov.ru).

Согласно последней редакции поправок, Минздрав окончательно отказался от пункта, согласно которому тесты на хронический алкоголизм должны были стать обязательными для тех, кто получает права впервые, и тех, кто меняет документ по окончанию срока его действия. В ведомстве сошлись на том, что вместо определения концентрации CDT-маркера у нарколога будет возможность назначить «лабораторные исследования крови и (или) мочи» в случае, если он выявит симптомы заболеваний, являющихся медицинским противопоказанием к управлению ТС.



Напомним, в перечень таких заболеваний входят различные психические расстройства, шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, а также «расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ». Пока что неизвестно, станет ли медсправка, выдаваемая в соответствии с новыми требованиями, дороже для водителей, меняющих права по истечению срока их действия, и кандидатов в автомобилисты.

Минувшим летом стало известно и о других планах, касающихся контроля за здоровьем водителей. Речь идёт об инициативе, согласно которой сотрудники всех медицинских организаций (как государственных, так и частных), будут обязаны извещать ГИБДД о болезнях автомобилистов.

