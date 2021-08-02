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  • Медики известят ГИБДД о болезнях водителей, а справки переведут в электронный формат

Медики известят ГИБДД о болезнях водителей, а справки переведут в электронный формат

02.08.2021 95 0 0

В России планируют изменить правила взаимодействия между министерствами здравоохранения и внутренних дел: речь идёт о здоровье автомобилистов.

 

Всем тем, кто получает водительские права в России (не важно, в первый раз, после окончания срока действия или же после лишения), необходимо пройти медкомиссию и получить соответствующую справку. Врачи должны подтвердить, что кандидат / автомобилист в силу своего состояния здоровья способен управлять транспортным средством. Сейчас такие справки представляют собой специальные бумажные бланки с подписями и печатями, но в скором будущем их формат может измениться.

Поправки к закону «О безопасности дорожного движения» подготовили в МВД, документ, предполагающий создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медсправки, требуемые для получения водительских прав, был создан при участии Минздрава РФ. Законопроект размещён на сайте regulation.gov.ru. Он включает в себя не только пункт о создании единой базы электронных медсправок, но и оперативный обмен информацией между ведомствами.

Необходимость введения изменений инициаторы объясняют заботой о безопасности дорожного движения. Сегодня в РФ водители меняют права раз в десять лет. Согласно пояснительной записке, за этот довольно солидный срок у водителя могут выявить заболевание, которое является противопоказанием для вождения, при этом в ГИБДД об этом не узнают. Сейчас такие водители обнаруживаются случайно, к примеру, в ходе расследования аварии – бывают случаи, когда выясняется, что автомобилист находится на учёте у нарколога. Как сообщает «Коммерсант», подразделения ГИБДД за последние 3,5 года аннулировали 16,2 тыс. прав у тех водителей, у которых имелись противопоказания (по итогам решений судов).

Теперь правила предложили изменить. На «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту автомобилиста смогут отправить по итогам визита в поликлинику или после того, как ему окажут медпомощь, а также по результатам очередного медосмотра профессионального водителя (речь идёт о тех, кто сидит за рулём автобусов, грузовиков, такси и т.д.): такой вариант возможен, если медработник выявит у водителя заболевание, являющееся противопоказанием для управления ТС.

Отметим, перечень болезней, означающих запрет на вождение, утвержден отдельным документом (постановление правительства РФ №1604). Медицинские сотрудники – включая как государственные, так и частные организации – смогут выявлять людей с плохим зрением, неработоспобностью конечностей, страдающих от алкоголизма, наркомании и др.

После того, как заболевание из перечня окажется выявлено, медорганизация направит в ГИБДД электронное уведомление с помощью ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения). После этого ведомство автоматически приостановит действие водительских прав, уведомив того о решении. В случае если автомобилиста поймают за рулём в период временного ограничения, его накажут в соответствии со статьёй 12.7 КоАП (наказание – штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей).

Если по итогам проверки наличие заболевания у водителя не подтверждается, в ГИБДД восстановят действие прав. Если будут обнаружены ограничения к управлению ТС – допустим, у водителя упало зрение и теперь он может находиться за рулём только в очках – ему придётся получить новые права с отметкой об очках. Ну, а если болезнь, равносильная запрету на вождение, подтвердится, то удостоверение автомобилиста окончательно аннулируют.

В случае одобрения поправки к закону «О безопасности дорожного движения» вступят в силу 1 марта 2022 года. Отметим, ранее в Минздраве не соглашались отправлять данные граждан ГИБДД, ссылаясь на невозможность раскрытия врачебной тайны. Однако в итоге ведомства всё-таки договорились: изменение будет внесено ещё и в закон «О персональных данных» – оно позволит «обрабатывать» сведения о здоровье граждан, дабы обеспечить безопасность движения.

Россия авто и общество законы

 

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