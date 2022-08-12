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  • Не прижившийся в РФ внедорожник Mahindra не собирается на покой: рестайлинг и новый дизель

Не прижившийся в РФ внедорожник Mahindra не собирается на покой: рестайлинг и новый дизель

12.08.2022 250 0 1

В плане дизайна вездеход первого поколения подтянулся к свежим моделям индийской марки. Но линейка комплектаций урезана.

 

Рамный внедорожник Mahindra Scorpio дебютировал в 2002 году, а в 2005-м его даже пытались продавать в России: для нашего рынка модель переименовали в Marshal, сборку наладили на ГАЗе, однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию, — спросом SUV у нас не пользовался. В родной Индии вездеход, напротив, до сих пор весьма востребован, так что Махиндра приняла верное решение оставить его в своей гамме даже после появления модели второй генерации. К слову, свежий внедорожник только-только стартовал на индийском рынке, такой SUV носит имя Scorpio-N. Ну а «первый» вездеход теперь зовется Scorpio Classic, и его снова модернизировали (последний более-менее серьезный рестайлинг модель пережила в 2017 году).

Дореформенный Mahindra Scorpio первого поколения и обновленный внедорожник с приставкой Classic
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Дореформенный Mahindra Scorpio первого поколения и обновленный внедорожник с приставкой Classic
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Итак, внедорожник получил новую радиаторную решетку с клиньями – в стиле того же Scorpio-N. Еще заменили передний бампер: противотуманки расположены ниже, чем у дореформенного SUV, вдобавок над ними отныне красуются горизонтальные диодные полоски ходовых огней. Вертикальные вставки над задними фонарями из черных превратились в красные (но они не светятся). Наконец, Mahindra Scorpio достались другие 17-дюймовые колеса и новая эмблема марки (это не бабочка, а Twin Peaks, то есть вершины-близнецы). Габариты прежние: длина – 4456 мм, колесная база – 2680 мм (показатели Scorpio-N – 4662 и 2750 мм соответственно).

Mahindra Scorpio Classic
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Mahindra Scorpio Classic
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Mahindra Scorpio Classic
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Главная обновка внутри – мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном (прежде был 7-дюймовый тачскрин), но она положена только самому дорогому Scorpio Classic. А вообще комплектаций теперь всего две (было пять). Базовый внедорожник – это неокрашенные бамперы и ручки дверей, пара подушек безопасности, кондиционер и задний парктроник. В списке оборудования «богатого» Mahindra Scorpio Classic, помимо мультимедиа, еще значатся климат-контроль и круиз-контроль.  

Mahindra Scorpio Classic
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Mahindra Scorpio Classic
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Как и прежде, модель доступна с салоном на семерых или девятерых. У семиместного SUV может быть привычная компоновка 2+2+3 («капитанские» кресла во втором ряду и диван на галерке), другой вариант для такого Scorpio – трехместный диван во втором ряду и установленные лицом друг к другу «одиночные» кресла за ним. Девятиместный вездеход – это трехместный диван посередине и двухместные лавочки за ним (тоже лицом друг к другу).

Mahindra Scorpio Classic

Под капотом Mahindra Scorpio Classic – новый турбодизель 2.2 серии mHawk, он выдает 132 л.с. и 300 Нм (такой мотор есть и у Scorpio-N). В компании заявили, что двигатель на 55 кг легче и на 14% экономичнее прежнего дизеля аналогичного объема. У последнего, к слову, было два варианта мощности – 120 или 139 л.с. (280 и 319 Нм соответственно). Рестайлинговый внедорожник доступен с шестиступенчатой «механикой» и только задним приводом (у дореформенной модели была полноприводная версия).

Mahindra Scorpio-N, он же внедорожник нового поколения
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Mahindra Scorpio-N, он же внедорожник нового поколения
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Mahindra Scorpio-N, он же внедорожник нового поколения
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Mahindra Scorpio-N, он же внедорожник нового поколения
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Цены обновленного Scorpio Classic объявят 20 августа. Внедорожник второго поколения с базовым турбодизелем сегодня стоит от 1 499 000 рупий (около 1 155 000 рублей по актуальному курсу), при этом у Mahindra Scorpio-N есть и бензиновая версия – от 1 199 000 рупий (примерно 925 000 рублей).

О возвращении вездехода Махиндры в РФ, увы, речи не идет, хотя «второй» SUV у нас наверняка бы прижился, тем более на стремительно скудеющем рынке.

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