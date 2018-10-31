Пикап Honda Ridgeline второго поколения, дебютировавший в США в начале 2016 года, оказался таким же провальными, как и его предшественник: по итогам продаж за первые три квартала этого года реализовано 22 804 экземпляра, на 14,2% меньше по сравнению с АППГ, – последнее место в сегменте. Для сравнения скажем, что пикапы Ford F-Series нашли в США за тот же период 679 018 покупателей, а близкая по размерам Toyota Tacoma – 183 909. Американцев почему-то не привлекает ни щедрое оснащение хондовского пикапа, ни мощный 284-сильный бензиновый мотор V6, ни практичный дополнительный багажник в заднем свесе под днищем грузовой платформы.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Смущает отсутствие рамы? Концепт-кар Honda Rugged Open Air Vehicle, представленный на тюниг-шоу SEMA в Лас-Вегасе, показывает, что несущий кузова Риджлайна настолько крепкий, что позволяет создавать даже модификации в стиле «нейкед», то бишь «раздетые»…

Honda Rugged Open Air Vehicle – это попытка стилизовать Ridgeline под мотовездеход Honda Pioneer 1000 и превратить его в эдакий облегчённый фанмобиль для групповых покатушек по пустыням и буеракам. С кузова Риджлайна срезаны практически все оригинальные внешние панели, вместо них появились защитные трубы и металлические листы в местах возможного контакта с грунтом. Капот, двери и светотехника выполнены в стилистике квадроцикла. На месте крыши и боковых стоек кузова – трубчатый каркас. Подвеска, очевидно, перенастроена с расчётом на езду с прыжками и ударами, но какие именно компоненты установлены, разработчики не сообщили.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В салоне – четыре индивидуальных кресла с развитой боковой поддержкой от хот-хэтча Honda Civic Type R. Панель приборов – такая же, как у пикапа, но упрощённая до мотовездеходного минимума, то есть без отделки, «лишних» кнопок и дефлекторов системы вентиляции (на месте центральных воздуховодов – два держателя для смартфонов). Руль напрямую взят у квадроцикла Pioneer 1000.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Машина получилась эффектной, но вряд ли она когда-либо станет серийной. Зато, может, имидж и привлекательность Риджлайна она хоть немного, да повысит.