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  • Не с того начали: Lincoln засветил внешность Nautilus-2021, но главные перемены внутри

Не с того начали: Lincoln засветил внешность Nautilus-2021, но главные перемены внутри

13.11.2020 301 0 0

Премьера рестайлингового кроссовера принадлежащей Форду люксовой марки пройдет уже на следующей неделе. По предварительным данным, внешне модель сильно не изменилась, а вот интерьер полностью перекроили.

 

В гамме Lincoln кроссовер Nautilus появился в 2017-м – такое имя присвоили преобразившейся модели MKX второго поколения (дебютировала в 2015-м). Минувший год в Штатах паркетник закончил в «плюсе»: реализовано 31 711 экземпляров, что на 11% больше, чем в 2018-м. Но в этом году продажи падают – с января по сентябрь на родине марки кросс разошелся тиражом в 16 052 экземпляра. Для сравнения, Cadillac XT5 за девять месяцев 2020-го в США обрел 24 273 владельцев (-37%), результат Lexus RX – 66 251 шт. (-13%, по данным CarSalesBase). Подстегнуть спрос на Nautilus призван рестайлинг.

Сам Lincoln пока засветил лишь капот и наружное зеркало модели. Но лучше бы бренд начал тизерную кампанию с салона, ведь именно внутри основные перемены. Об этом знаем, благодаря шпионской фотографии, которую еще в сентябре выложили на сайте Ford Authority.

От скучного интерьера, доставшегося Nautilus от MKX, не осталось и следа, внутри паркетник теперь подражает старшим моделям Aviator и Navigator: тут аналогичные передняя панель с прямоугольными дефлекторами обдува и мультимедийная система с большим «парящим» тачскрином. Блок управления климатической установкой тоже перешел с более крупных SUV Lincoln, а кнопки, отвечающие за переключение передач, теперь расположены под планшетом мультимедиа (ранее – слева от дисплея). Ну и еще в салоне Nautilus применяются новые материалы отделки – например, на шпионском кадре мы видим коричневую кожу и черный глянцевый пластик.

Салон обновленного Lincoln Nautilus

Что же касается дизайна экстерьера, то внешне кроссовер 2021 модельного года (так его позиционируют в компании), скорее всего, сильно не изменился. Максимум – подретушированные бамперы и решетка.

О технике рестайлингового паркетника информации пока нет. Актуальный Lincoln Nautilus в США доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost мощностью 250 л.с. и битурбированным V6 2.7 EcoBoost, выдающим 335 л.с. Оба мотора сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный.

Дореформенный Lincoln Nautilus
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Дореформенный Lincoln Nautilus
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Дореформенный Lincoln Nautilus
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Премьера обновленного Lincoln Nautilus пройдет 20 ноября. Место презентации в компании не назвали, однако тогда же откроется автосалон в Гуанчжоу, и китайские СМИ уверены – именно там и представят паркетник. Причем на выставке якобы покажут кросс локального производства, для Поднебесной сборку должны наладить на заводе СП Ford и Changan. В Штаты модель пока поставляют из Канады, но, как сообщалось ранее, через пару лет расположенный в провинции Онтарио завод может перестать производить этот кросс, а также родственный Ford Edge. То есть существует вероятность того, что Nautilus покинет американский рынок, а следующее поколение окажется китайским эксклюзивом.

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