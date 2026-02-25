Недорогой кроссовер Leapmotor A10, он же глобальный Leapmotor B03X: показан интерьер

Новинки ×
25.02.2026
Дебютным рынком для нового электрического паркетника Leapmotor станет родной Китай. Там модель будет доступна в двух вариантах мощности и с двумя батареями на выбор. Позже компакт доберется и до других регионов, включая Европу.

Первый показ небольшого электрокросса Leapmotor A10 провели в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. В рамках премьеры было заявлено о том, что модель станет глобальной: в других странах, в том числе, европейских, она появится под индексом B03X. К слову, в Старом Свете презентация паркетника состоялась в январе 2026-го. В Китае, тем временем, появился сертификат новинки, вдобавок там уже ведется прием «слепых» заказов, то есть без объявления цен. Но лишь сейчас компания рассекретила интерьер A10/B03X.

Паркетнику достались приборный экран на 8,8 дюйма и мультимедийная система с тачскрином диагональю 14,6 дюйма и разрешением 2,5K. Мультимедиа – еще и с искусственным интеллектом. Leapmotor A10 также получил двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки смартфона и пара неприкрытых подстаканников. В спинку водительского кресла встроен откидной столик, а под сиденьем заднего дивана есть отсек для хранения.

Что же касается внешности, то Leapmotor A10 имеет гладкий «нос», неокрашенный пластиковый обвес, фары с фирменным для марки диодным узором, полускрытые ручки дверей и компактные раздельные фонари. Наконец, в Китае для модели еще заявлены стеклянная крыша и автопилот с лидаром над лобовым стеклом (к примеру, у европейского Leapmotor B03X лидара не будет).

Длина кроссовера равна 4270 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2605 мм. На родине новинке положены 18-дюймовые диски.

Согласно сертификату, в Китае Leapmotor A10 предложат с расположенным на передней оси электромотором, у которого два варианта мощности – 95 или 122 л.с. Батарею тоже можно будет выбрать – емкостью 39,8 или 53 кВт*ч. Запас хода – 403 и 505 км по циклу CLTC.

На китайском рынке Leapmotor A10 ждут весной. Предполагается, что базовый электрокросс будет стоить менее 100 000 юаней (около 1,1 млн рублей по актуальному курсу).

В Европе, где интересы Leapmotor представляет концерн Stellantis, заказы на паркетник B03X начнут принимать летом. Подробности об экспортной версии появятся ближе к дате запуска.

