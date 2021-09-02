Недорогой компакт Toyota Aygo в новом поколении может превратиться в «кроссовер»

Маленькая «пятидверка» третьей генерации должна выйти на европейский рынок в следующем году. Вопреки повальной электрификации у новинки не будет даже гибридного «довеска», ведь Тойота хочет сохранить доступную по меркам Старого Света цену. Зато модель может обрести кросс-версию.

Хэтчбек Toyota Aygo актуального поколения в строю с 2014-го, рестайлинг он пережил три года назад. Ситикар создан Тойотой еще в сотрудничестве с PSA (затем PSA и FCA слились в концерн Stellantis), у него есть братья – Citroen C1 и Peugeot 108. Однако следующий компакт японская компания разрабатывает самостоятельно. В марте этого года Toyota показала предвестника модели новой генерации – концепт Aygo X prologue. Шоу-кар больше похож на кроссовер, но, судя по шпионским фото замаскированных тестовых прототипов, и в третьем поколении Aygo останется хэтчбеком. При этом, по данным испанского издания Motor.es, «малыш» все же может обрести «внедорожную» версию. Одновременно портал представил, каким может получиться «приподнятый» хэтч.

Так, по мнению дизайнера Motor.es, может выглядеть кросс-версия сменившего поколение Toyota Aygo 1 / 2 Так, по мнению дизайнера Motor.es, может выглядеть кросс-версия сменившего поколение Toyota Aygo 2 / 2

Рецепт превращения в «кроссовер» прост: если такая модификация действительно увидит свет, то у нее будет неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова, плюс дополнительные «защитные» накладки на бамперах и, возможно, более крупные колеса. А вот рейлинги на крыше у кросс-хэтча, по мнению Motor.es, все же не появятся.



Концепт Toyota Aygo X prologue 1 / 2 Концепт Toyota Aygo X prologue 2 / 2

Напомним, в основу нового Aygo ляжет платформа GA-B, разработанная в рамках архитектуры TNGA. На той же «тележке» базируются хэтчбек Toyota Yaris последнего поколения и паркетник Yaris Cross. При этом ранее Тойота официально объявила о том, что Aygo предложат только с ДВС – без всяких гибридных довесков. На такой шаг компания решилась, чтобы сохранить привлекательную для европейцев цену: нынешний компакт открывает линейку марки в Старом Свете, его цена, например, в Германии сегодня начинается с отметки в 12 990 евро, что эквивалентно около 1 121 000 рублей по актуальному курсу. Не исключено, что, как и предшественник, новый Aygo будет доступен с трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 (на «втором» компакте этот двигатель выдает 72 л.с.).



Нынешний Toyota Aygo. Длина – 3465 мм, колесная база – 2340 мм 1 / 4 Нынешний Toyota Aygo. Длина – 3465 мм, колесная база – 2340 мм 2 / 4 Нынешний Toyota Aygo. Длина – 3465 мм, колесная база – 2340 мм 3 / 4 Нынешний Toyota Aygo. Длина – 3465 мм, колесная база – 2340 мм 4 / 4

Ожидается, что до европейских дилеров хэтчбек нового поколения доберется в 2022-м, хотя премьеру модель вполне может справить до конца текущего года. К слову, «второй» Aygo пока в «плюсе»: согласно статистике CarSalesBase, с января по июнь 2021-го компакт разошелся по Европе тиражом 46 877 экземпляров, что на 29% больше, чем годом ранее. Для сравнения, результаты родственных Peugeot 108 и Citroen C1 по итогам первого полугодия – 20 960 и 21 736 единиц соответственно (+1% и +13%).

