Недорогой компакт Toyota Aygo в новом поколении может превратиться в «кроссовер»

Хэтчбек Toyota Aygo актуального поколения в строю с 2014-го, рестайлинг он пережил три года назад. Ситикар создан Тойотой еще в сотрудничестве с PSA (затем PSA и FCA слились в концерн Stellantis), у него есть братья – Citroen C1 и Peugeot 108. Однако следующий компакт японская компания разрабатывает самостоятельно. В марте этого года Toyota показала предвестника модели новой генерации – концепт Aygo X prologue. Шоу-кар больше похож на кроссовер, но, судя по шпионским фото замаскированных тестовых прототипов, и в третьем поколении Aygo останется хэтчбеком. При этом, по данным испанского издания Motor.es, «малыш» все же может обрести «внедорожную» версию. Одновременно портал представил, каким может получиться «приподнятый» хэтч.
Рецепт превращения в «кроссовер» прост: если такая модификация действительно увидит свет, то у нее будет неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова, плюс дополнительные «защитные» накладки на бамперах и, возможно, более крупные колеса. А вот рейлинги на крыше у кросс-хэтча, по мнению Motor.es, все же не появятся.
Напомним, в основу нового Aygo ляжет платформа GA-B, разработанная в рамках архитектуры TNGA. На той же «тележке» базируются хэтчбек Toyota Yaris последнего поколения и паркетник Yaris Cross. При этом ранее Тойота официально объявила о том, что Aygo предложат только с ДВС – без всяких гибридных довесков. На такой шаг компания решилась, чтобы сохранить привлекательную для европейцев цену: нынешний компакт открывает линейку марки в Старом Свете, его цена, например, в Германии сегодня начинается с отметки в 12 990 евро, что эквивалентно около 1 121 000 рублей по актуальному курсу. Не исключено, что, как и предшественник, новый Aygo будет доступен с трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 (на «втором» компакте этот двигатель выдает 72 л.с.).
Ожидается, что до европейских дилеров хэтчбек нового поколения доберется в 2022-м, хотя премьеру модель вполне может справить до конца текущего года. К слову, «второй» Aygo пока в «плюсе»: согласно статистике CarSalesBase, с января по июнь 2021-го компакт разошелся по Европе тиражом 46 877 экземпляров, что на 29% больше, чем годом ранее. Для сравнения, результаты родственных Peugeot 108 и Citroen C1 по итогам первого полугодия – 20 960 и 21 736 единиц соответственно (+1% и +13%).
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