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  • Недорогой паркетник Citroen C3 готовится к старту продаж: подробности о начинке

Недорогой паркетник Citroen C3 готовится к старту продаж: подробности о начинке

08.06.2022 193 0 0

Моторная гамма будет варьироваться в зависимости от региона: где-то новинку предложат исключительно с «тройками», а где-то ей достанется еще и четырехцилиндровый движок.

 

Свою новую модель C3 марка Citroen анонсировала еще осенью прошлого года. Напомним, с европейским компактом у этого автомобиля из общего лишь имя: свежая «пятидверка» адресована, прежде всего, Индии и странам Южной Америки, там она станет первенцем нового семейства бюджетников, известного как проект C-Cubed. К слову, несмотря на наличие «кроссоверных» атрибутов вроде неокрашенного пластикового обвеса и рейлингов на крыше, С3 позиционируется в качестве хэтчбека. Для южноамериканского рынка новинку выпускает бразильский завод, сборка стартовала в марте, вдобавок в Бразилии уже ведется рекламная кампания, хотя и без объявления характеристик. Зато основные вводные озвучены индийским подразделением Citroen: модель представили местным журналистам. В Индии заказы начнут принимать с 1 июля, но цены объявят лишь 20 числа того же месяца. Ну и добавим, что индийцам предложат машины локального производства, причем заявленный уровень локализации – 90%.

Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Как и бразильский хэтч, индийский C3 построен на платформе CMP (Common Modular Platform). Впрочем, речь, вероятно, об упрощенной версии этой «тележки», то есть у «пятидверки» не будет сложной электроники (на исходной платформе базируются, например, последние Citroen C4, Peugeot 208 и Opel Mokka). Длина модели равна 3981 мм (в Индии машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы), ширина – 1733 мм, высота – 1586 мм, колесная база – 2540 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне приличные 180 мм.

Новый Citroen C3 для Индии

В Индии Citroen C3 будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: это трехцилиндровый «атмосферник» 1.2 мощностью 82 л.с. и его турбоверсия на 110 л.с. Базовый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой», турбомотору положена 6МКП. «Автомата» не будет – по крайней мере, на первом этапе. Привод, разумеется, исключительно передний. Заявлено, что хэтч с «турботройкой» наберет первую «сотню» за 10 секунд.

Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Новый Citroen C3 для Индии
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Индийскому C3 обещаны пара подушек безопасности, задний парктроник, мультимедийная система с дисплеем диагональю 10 дюймов и функциями Apple CarPlay и Android Auto, цифровая «приборка» и кондиционер. Также будет множество вариантов персонализации (аксессуары, цветные вставки и прочее).

В Бразилии же местные профильные медиа прочат Citroen C3 атмосферную «тройку» 1.0 Firefly (71 л.с. на бензине и 75 л.с. на распространенном в этой стране этаноле) от Fiat и старый четырехцилиндровый атмосферный же мотор 1.6 (113/120 л.с.) семейства EC5. При этом для модели со старшим двигателем якобы предусмотрен шестиступенчатый «автомат». На бразильский рынок хэтч тоже должен выйти в июле.

Новый Citroen C3 для Индии

Что же касается других машин семейства C-Cubed, то, по неофициальной информации, это будут седан и «полноценный» кроссовер.

Между тем ранее сообщалось о планах Stellantis разработать новую массовую модель и для российского рынка. Но теперь, по понятным причинам, этот проект под большим вопросом.

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