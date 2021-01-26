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  • Недорогой паркетник Renault Kiger застукали перед премьерой: подтверждён турбомотор

Недорогой паркетник Renault Kiger застукали перед премьерой: подтверждён турбомотор

26.01.2021 175 0 0

Новый кросс длиной менее четырех метров представят уже на этой неделе. Первым рынком станет Индия, но эксклюзивом модель не будет – ее также планируют поставлять в другие страны.

 

Предвестника маленького паркетника Renault – концепт Kiger – показали в ноябре прошлого года. Неделю назад марка распространила тизер серийной версии, также стала известна дата ее премьеры: сохранившая имя прототипа модель дебютирует 28 января в Индии. Между тем испытания кросса еще продолжаются, причем тестовые машины все чаще попадаются в объективы камер папарацци, и один из свежих снимков оказался в распоряжении издания MotorBeam.

Товарный Kiger в целом повторил шоу-кар, но кое-что во внешности, конечно, упростили. Так, конвейерный кросс лишился светящейся полоски, объединяющей расположенные сверху светодиодные ходовые огни. Необычные ручки дверей, 19-дюймовые колеса и ярко-зеленые декоративные вставки кроссоверу тоже не достались. Кроме того, на крыше вместо «нашлепки» установили стандартные рейлинги, плюс заменили наружные зеркала.

Салон концепта так и не был раскрыт, однако его ранее засветили фотошпионы: интерьер оформлен в стиле компактвэна Renault Triber, но при этом планшет мультимедиа-системы, вопреки ожиданиям, не прилеплен к передней панели, а чуть возвышается над ней. Еще в список оборудования Kiger войдут климат-контроль и камера заднего вида, а топ-версии могут отрядить круиз-контроль и несколько камер.

Напомним, паркетник построен на платформе CMF-A, на которой также базируются кросс Nissan Magnite, упомянутый Triber, хэтчи Renault Kwid и Datsun redi-GO. Длина Kiger не превышает четырех метров — таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Колесная база либо очень близка, либо и вовсе идентична показателю родственного Магнита (2500 мм). Для прототипа Renault был заявлен дорожный просвет в 210 мм, но у серийной модели он может оказаться чуть меньше (например, у того же Nissan Magnite – 205 мм).

Тизер серийного Renault Kiger

В Renault официально подтвердили, что новинка получила турбомотор, но его характеристики пока не объявлены. Скорее всего, это та же 100-сильная бензиновая «турботройка» 1.0, которой оснащается и соплатформенный Nissan Magnite. Последний еще можно приобрести с трехцилиндровым литровым «атмосферником» мощностью 72 л.с. – такой двигатель, видимо, будет и у Kiger. Магнит доступен с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, но кроссу Renault еще прочат роботизированную коробку, правда, пока непонятно, будет ли она вместо CVT или все-таки третьим вариантом. Привод же в любом случае лишь передний (как и у Nissan Magnite).

Концепт Renault Kiger
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Концепт Renault Kiger
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Индия станет первым рынком для Kiger, покупателям предложат машины локального производства. Индийские СМИ полагают, что кроссовер будет стоить где-то от 550 000 рупий – это около 565 000 рублей по текущему курсу. Впрочем, не исключено, что паркетник Renault все же окажется дешевле Nissan Magnite, за который сегодня просят минимум 549 000 рупий (564 000 рублей).

Новый кросс Renault появится и в других странах, но их список пока не раскрывается. Вероятно, Kiger доберется до Африки и Южной Америки. А вот в Россию компакт французской марки вряд ли привезут, как и Nissan Magnite.

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