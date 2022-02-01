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  • Некорректные штрафы за нарушения ПДД хотят аннулировать без обращений автовладельцев

Некорректные штрафы за нарушения ПДД хотят аннулировать без обращений автовладельцев

01.02.2022 150 0 0

Речь идёт о случаях, когда дорожные камеры устанавливаются не в местах концентрации ДТП, а на тех участках, где удобнее ловить водителей на незначительных нарушениях, чтобы собрать больше штрафов.

 

Региональные прокуроры в 2021 году провели проверку законности применения дорожных камер в своих субъектах РФ и правомочности договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений правил дорожного движения. По итогам этого аудита стало ясно, что ситуация по-прежнему остаётся сложной, несмотря на принимаемые профильными ведомствами меры.

О проверке сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру. До сих пор нередки случаи, когда дорожные камеры используют не для профилактики нарушений ПДД, а с целью получения дополнительных доходов: часть из них идут в региональные бюджеты, часть – предпринимателям (владельцам комплексов фиксации нарушений).

В частности, прокуроры обнаружили дорожные камеры, установленные «за пределами мест концентрации ДТП» в Бурятии, Дагестане, Карелии, Краснодарском и Хабаровском краях, а также в Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской и Ульяновской областях. Известно, что по итогам «мер реагирования» комплексы фотовидеофиксации остались лишь на тех участках, где наблюдается высокая аварийность. Правда, в Генпрокуратуре не стали распространяться о том, сколько дорожных камер было демонтировано в результате аудита.

В ходе проверки выявили, к примеру, факт нарушения в Нижегородской области: из-за неправильно закреплённой камеры, скорость движения машин замерялась некорректно. В итоге с 21 по 26 августа было вынесено свыше 6,5 тыс. постановлений о превышении скорости, их общая сумма превысила 4,2 млн рублей. В итоге штрафы были отменены. Ещё один случай касался камеры на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье, где был повышен скоростной лимит (с 90 до 110 км/ч), при этом автовладельцы получили «письма счастья» на основании старого ограничения. Также незаконные штрафы были выписаны с 11 по 21 октября в городе Волхов (Ленинградская область): здесь ограничение составляло 60 км/ч, а постановления формировались при превышении отметки в 40 км/ч (как оказалось, новые дорожные знаки не успели выставить вовремя).

Также в ходе проверки выяснилось, что в республике Марий Эл, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Магаданской, Оренбургской, Саратовской и Томской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и некоторых других субъектах были случаи «простоя и неисправности комплексов», причём в том числе и из-за «попустительства со стороны уполномоченных органов власти» и «ненадлежащего» обслуживания устройств. Отметим, эта техника стоит миллионы рублей.

Как сообщает издание, сейчас в Генпрокуратуре готовят предложения, призванные изменить законодательство в сфере применения комплексов фиксации нарушений ПДД. Предполагается, что поправки будут внесены к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Один из важных пунктов этого проекта включает в себя то, что штрафы, вынесенные в период некорректной работы дорожной камеры ГИБДД должна будет аннулировать без заявлений, полученных от недовольных автовладельцев или обращения прокуратуры (сейчас это необходимое требование).

Кстати, схема более простого аннулирования незаконных штрафов за нарушения ПДД содержится в том числе в проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Этот документ в течение нескольких последних лет готовит Минюст, было представлено уже несколько редакций. Сейчас проект находится на стадии согласования с различными ведомствами.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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