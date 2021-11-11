Новые поправки в КоАП: в России могут ввести досудебное ограничение водительских прав

В России в течение последней пары лет продолжается разработка новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), изменения должны затронуть в том числе и «водительскую» главу. Подготовкой проекта документа занимается Министерство юстиции. О первом варианте сообщалось ещё в начале 2020 года, с тех пор редакцию меняли несколько раз. Ведомство старалась не раскрывать полную информацию о предлагаемых поправках, но сейчас стали известны новые подробности.



О ранее не звучавших нарушениях, которые вошли в проект обновлённого КоАП, сообщает «Коммерсант». Так в ведомстве предлагают некоторые составы дополнить усиленными санкциями за повторные нарушения (речь идёт о случаях, произошедших в течение года). К примеру, если водителя не впервые ловят на том, что он едет на авто с нечитаемым грязным номером, то его могут оштрафовать на 5 тыс. рублей (либо временно лишить прав).

Если повторное нарушение касается чрезмерной тонировки, то рецидивистов предлагают наказывать штрафом в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, власти хотят сделать более суровым наказание за отказ остановиться по требованию полицейского. В актуальной статье 12.25 КоАП указана санкция в виде взыскания 500-800 рублей. Поправки предполагают по максимуму наказывать автомобилистов либо лишением прав на срок до трёх лет, либо штрафом в размере 40 тыс. рублей – такая санкция предусмотрена за неоднократный отказ остановится (в случае, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан). Здесь речь идёт о ситуациях, когда полицейским приходится догонять нарушителей.



Ещё Минюст предлагает увеличить размер штрафа за стоянку вне специально отведенных «карманов» с 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а применять его разрешат не только на автомагистралях, но и на «дорогах для автомобилей» (они обозначаются дорожным знаком 5.3). Также ведомство намерено увеличить максимальный штраф за перевозку детей без автокресла с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. А за езду по проезжей части на «средствах и механизмах, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования» (то есть снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами и т.д.) могут ввести штраф в размере 1-2 тыс. рублей.

В рамках работы над новой редакцией КоАП власти решили документ в том числе и смягчить, полностью исключив такой вариант наказания, как арест. Как объясняет издание, это связано с тем, что такая норма недёшево обходится государству. Так, в 2021 году было арестовано свыше 19 тыс. человек: наказание применяется к лишённым прав водителям, которых «поймали» за рулём, а также к нетрезвым автомобилистам, если ранее их лишали прав или соответствующее удостоверение они вовсе не получали.



Ещё одна важная для водителей норма касается разработки проекта процессуального КоАП. Напомним, сейчас лишение водителей прав происходит через суд. Минюст выступает за введение процедуры временного досудебного ограничения прав. Её предлагается использовать в тех случаях, когда водитель грубо нарушил ПДД, в частности, был пойман на «пьяной езде». Если же такие водители продолжат садиться за руль, то их накажут штрафом в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Ранее стало известно и о других планируемых нововведениях в «водительскую» главу КоАП. Так, предполагается ввести систему наказания для тех, кто часто совершает грубые нарушения ПДД (такие как проезд на красный сигнал светофора, не пропуск пешехода на «зебре» и т.д.). За три пункта из списка в год автомобилистов хотят лишать прав. Кроме того, Минюст намерен ввести штраф за так называемое «опасное вождение» . Ещё до 50 тыс. рублей может вырасти взыскание за нетрезвое вождение в случае, если в машине в момент нарушения находился ребёнок в возрасте до 16 лет.

