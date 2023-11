Немецкий полноприводный хот-хэтч Vanwall Vandervell S: позже и мощнее, чем ожидалось

Имя Vanwall тесно связано с историей Формулы-1, прежде его носила гоночная команда, которую основал в 1951 году британский промышленник и автомобильный энтузиаст Гай Энтони Вандервелл, более известный как Тони Вандервелл. Пик славы команды пришёлся на сезон 1958 года, когда она выиграла кубок конструкторов, но на этом, по сути, всё и закончилось, потому что один из гонщиков Vanwall — Стюарт Льюис-Эванс — погиб во время последней гонки сезона в Марокко, эта трагедия потрясла Тони Вандервелла и он больше не захотел иметь дело с автоспортом.

В прошлом году права на имя Vanwall приобрела немецкая гоночная команда ByKolles Racing, за которой стоят Ромулус Коллес и его сын Колин Коллес. ByKolles Racing специализируется на гонках на выносливость, в прошлом году команду переименовали в Vanwall Racing Team, тогда же были анонсированы диверсификационные проекты, одним из них стал электрический хот-хэтч Vanwall Vandervell S.



Под выпуск дорожных машин была создана компания Vanwall GmbH во главе с Колином Коллесом, в январе этого года она опубликовала рендеры Vanwall Vandervell S с обещанием начать производство и поставки в третьем квартале. Третий квартал закончился, живых хот-хэтчей так никто и не увидел, а на этой неделе баварская компания выпустила пресс-релиз, из которого следует, что проект жив и развивается, но машину придётся подождать до первого квартала следующего года, заодно были уточнены/улучшены некоторые технический характеристики.



Базовый Vandervell S будет стоить от 128 000 евро без налогов и иметь полный привод, мощность его электрической силовой установки составит около 325 л.с. (в начале года обещали 320 л.с., количество электромоторов по-прежнему не указано), ёмкость батареи — 84 кВт·ч. Дебютное исполнение First Edition будет предложено в шести цветах (серый, белый, красный, чёрный, зелёный, голубой), для бронирования компания хочет депозит в размере 20 000 евро.



Топ-версия Vandervell S Plus будет, очевидно, дороже, но её цена пока не объявлена, силовая установка на версии S Plus будет выдавать около 650 л.с. (в начале года обещали 580 л.с.). У Vandervell S Plus будет полностью углепластиковый кузов, благодаря которому снаряженная масса составит менее 1,8 т. Штатные колёса — 21- либо 22-дюймовые. Изображений интерьера пока нет.



Vanwall Vandervell 1000 Hypercar

Vanwall намерена выпустить только 500 экземпляров хот-хэтча, после чего последуют другие новинки, в том числе дорожная версия собственного ле-мановского гиперкара Vanwall Vandervell 1000 Hypercar, разработка этой машины находится в горячей фазе, она якобы уже успешно прошла серию испытаний на автодромах и дорогах общего пользования, но технических подробностей пока нет.