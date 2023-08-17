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  • Необычный конкурент Toyota RAV4 от GM и SAIC показался на новых фото

Необычный конкурент Toyota RAV4 от GM и SAIC показался на новых фото

17.08.2023 127 1 0

На домашний рынок паркетник с довольно смелым дизайном экстерьера выйдет уже в следующем месяце, модель предложат в виде гибрида HEV.

Свой новый кросс бренд Wuling, который входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC, официально анонсировал еще в мае, причем сделал он это через несколько дней после того, как модель засветилась на сертификационных снимках. Китайское имя паркетника – Xingyun, а вот на английском оно звучит как Nebula. Так вот теперь марка уточнила сроки появления SUV на местном рынке: старт продаж намечен на сентябрь. Одновременно опубликованы свежие фирменные изображения и видео.

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У паркетника необычная внешность. Wuling Nebula получил приплюснутый «нос» и обрамленные хромом диодные полоски ходовых огней, которые также выполняют роль динамичных поворотников; блоки основных фар установлены ниже, и они тоже заключены в блестящие массивные рамки. Еще кроссу досталась прямоугольная радиаторная решетка со множеством хромированных же «точек». Задние фонари сделали в виде единой узкой линии. По габаритам кроссовер Nebula сопоставим с Toyota RAV4: длина «китайца» равна 4610 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2700 мм.

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Отдельных изображений интерьера на момент публикации новости все еще не было, хотя и на имеющихся кадрах видно, что приборка объединена с экраном мультимедийной системы. Однако это два дисплея: между ними расположен вертикальный дефлектор обдува. К слову, аналогичным образом был оформлен и салон уже снятого с производства компактвэна Baojun RM-5 (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). Да и кузовом машины похожи, что позволило некоторым китайским СМИ предположить, будто Nebula есть не что иное, как сменивший марку, имидж и позиционирование на рынке RM-5. Как бы то ни было, для новинки Wuling еще предусмотрены панорамная крыша и камеры кругового обзора.

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Китайцам Wuling Nebula будет доступен с гибридной установкой на основе 136-сильного атмосферника 2.0 (без возможности зарядки от электросети). Совокупная отдача пока не названа. Скорее всего, кросс предложат исключительно в переднеприводном исполнении.

Между тем ранее Wuling анонсировал еще одну новую модель – первый в своей гамме седан.

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1 комментарий
17.08.2023 22:25
Яшка

Да чего то он страшный какой то.Там и покрасивше тачки есть

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