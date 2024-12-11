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  • Необычный кроссовер Kia Syros показался на новых тизерах: модель может получить дизель

Необычный кроссовер Kia Syros показался на новых тизерах: модель может получить дизель

11.12.2024 168 0 0

Полноценную премьеру нового паркетника Kia проведут на следующей неделе. Ожидается, что модель будет доступна не только с бензиновым, но и с дизельным мотором. А впоследствии у нее может появиться еще и электрическая версия.

Модель под именем Syros компания Kia пиарит с ноября. Новинку позиционируют в качестве кроссовера, хотя она больше похожа на микровэн. Как бы то ни было, дебютным и главным рынком для Kia Syros станет Индия, там же наладят производство. И вот местное подразделение марки опубликовало свежие тизеры, причем на них впервые засвечен интерьер паркетника. Вдобавок объявлена дата мировой премьеры – 19 декабря.

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У Kia Syros будет довольно брутальный облик. Среди особенностей дизайна – вертикальные блоки фар, внушительный передний бампер, выдвижные ручки дверей и L-образные задние фонари. Кстати, в профиль от «носа» до центральных стоек Syros напоминает крохотный паркетник Hyundai Casper (в Европе его электроверсия представлена как Hyundai Inster). То есть не исключено, что это ближайшие родственники. Индийские СМИ пишут, что длина новинки Kia не превысит четырех метров, а таким машинам в этой стране положены существенные налоговые льготы.

В салоне установят строгую переднюю панель. На тизере пока виден лишь фрагмент массивного корпуса, в который заключен экран мультимедийной системы. При этом, судя по выложенным ранее в Сеть шпионским снимкам, Kia Syros достанется табло, то есть тачскрин мультимедиа будет объединен с цифровой приборкой. В список оборудования также войдут беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк в крыше и система выбора режима движения. Кроме того, новинке могут достаться вентиляция кресел, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

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О технике сама Kia пока не рассказала. Прежде местные СМИ писали, что на старте продаж предложат исключительно бензиновый Syros. Теперь же индийские профильные медиа полагают, что у кроссовера вдобавок будет турбодизель. Бензиновый мотор – это турботройка 1.0 мощностью 120 л.с., которая сочетается с механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дизель – четырехцилиндровый двигатель 1.5 мощностью 115 л.с., он якобы будет работать в паре с МТ или классическим шестиступенчатым автоматом. Привод же в любом случае только передний. Впоследствии Kia Syros также может обзавестись электрической версией, но о ее начинке подробностей пока нет.

Ожидается, что в линейке марки новый паркетник окажется на ступеньку выше компакта Kia Sonet (от 799 900 рупий или 943 000 рублей по актуальному курсу). После того, как Kia Syros освоит индийский рынок, его вполне могут отправить на экспорт в другие развивающиеся страны.

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