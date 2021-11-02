«Нештрафуемый порог» превышения скорости предложили снизить до 5 км/ч, а штрафы могут повысить

Пока что в России по-прежнему продолжает действовать норма, предполагающая высокий ненаказуемый порог превышения скорости: «плюс» 20 км/ч к установленному на участке дороги лимиту. Норма начала действовать в 2013 году, до этого не разрешалось разгоняться быстрее, чем на 10 км/ч от указанного на знаке ограничения. Тогда значение было решено повысить вдвое из-за большой погрешности дорожных камер, которые начали массово устанавливать по всей стране.

Обсуждение того, что пора менять нынешние нормы, началось в конце 2018 года. Тогда глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов отметил, что современные автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД работают намного точнее: их погрешность не превышает 3 км/ч. Он предлагал установить соответствующий «нештрафуемый порог» вместо нынешнего. Позже к обсуждению вопроса подключились и профильные ведомства, в итоге законодатели сошлись на предложении вернуться к старой норме – «нештрафуемым» 10 км/ч.

Теперь появилось новое предложение по этому вопросу: оно поступило от депутата Дарьи Бесединой (из партии «Яблоко»). Она предлагает снизить «нештрафуемый порог» с 20 до 5 км/ч. При этом, за превышение на 5-10 км/ч штраф должен составить 500 рублей, при превышении на 10-20 км/ч взыскание окажется равным 1 тыс. рублей. В случае, если ограничение превышено на 20-40 км/ч, наказание составит 2,5 тыс. рублей (отметим, актуальное наказание – штраф в размере 500 рублей).



Согласно инициативе, если скоростной лимит превышен на 40-60 км/ч, то водителя ждут либо обязательные работы продолжительностью до 35 часов, либо штраф в размере 10 тыс. рублей (сейчас – штраф 1-1,5 тыс. рублей). Водителей, превысивших установленное ограничение на 60-80 км/ч, накажут или 60 часами обязательных работ, или штрафом в размере от 15 до 20 тыс. рублей «плюс» лишение прав (на сегодняшний день – штраф 2-2,5 тыс. рублей либо лишение). Если же превышение скорости составляет более 80 км/ч, то предлагается санкция в виде административного ареста до 15 суток и лишение прав (сейчас – штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение).

Ещё один важный момент: автор инициативы предлагает запретить водителям, пойманным на любом превышении скорости (даже, оно составило 6 км/ч) пользоваться правом уплаты штрафа с 50-процентной скидкой. Напомним, такая возможность есть у тех, кто не откладывает постановления ГИБДД в долгий ящик и платит в течение 20 дней с момента появления документа. Однако дисконт не распространяется на серьёзные нарушения ПДД, например, вождение в нетрезвом состоянии.



Как сообщает «Коммерсант», комиссия Мосгордумы по законодательству уже рассмотрела этот проект поправок к КоАП РФ. Пока что заместитель главы столичного дептранса Андрей Корнеев отметил, что ведомство поддерживает предложение «концептуально», однако его придётся доработать. По мнению чиновника, лучше будет всё-таки установить лимит на уровне 10 км/ч, так как не факт, что все водители смогут контролировать скорость своих машин настолько точно, чтобы укладываться в 5 км/ч. В случае, если депутаты одобрят идею, законопроект будет направлен на рассмотрение Госдумы.

Напомним, сейчас по-прежнему идёт работа над новой редакцией КоАП РФ. Предполагается, что в документе появится штраф за опасное вождение (термин появился в ПДД в 2016-ом), а также могут ввести балльную систему для оценки поведения водителей. Речь идёт о том, чтобы начать лишать автомобилистов прав за три грубых нарушения за один год.

