Несостоявшийся «другой» Haval H7 показали на новых официальных фото

Фирменные картинки этого паркетника Haval были опубликованы в конце прошлой недели, а теперь марка выложила в Сеть свежие полноценные фотографии. Кроссовер позиционируют в качестве Xiaolong Max следующего, второго по счету поколения, хотя предшественник в строю лишь с 2023 года, и рестайлинга у него не было. При этом ранее производитель сертифицировал ту же самую модель сразу под несколькими названиями, включая Haval H7. Напомним, паркетник с таким индексом вот-вот стартует в России, но это совсем другой автомобиль. В общем, как мы видим, на родине кроссовер все же сохранил имя Xiaolong Max.

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В новом поколении паркетник обрел гладкий «нос», больше характерный для электрокаров. При этом Haval Xiaolong Max остался подзаряжаемым гибридом. Головная оптика и задние фонари выполнены в виде единых плашек. Кроме того, у кроссовера отныне «парящая» крыша – в задних стойках появились новые стеклянные секции. Длина «второго» Xiaolong Max равна 4780 мм, что на 22 мм больше, чем у предыдущей модели. Колесную базу растянули на 10 мм до 2810 мм. Ширина и высота остались прежними – 1895 и 1725 мм соответственно.

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Интерьер сам Haval все еще не продемонстрировал. Впрочем, вездесущим шпионам уже удалось заглянуть в салон. Да и на имеющихся официальных фотографиях видно, что паркетник получил новые раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Центральный планшет стал больше и теперь возвышается над передней панелью. Китайские профильные СМИ также пишут, что в список оборудования нового Haval Xiaolong Max войдет продвинутый автопилот.

Известно, что, как и предыдущий кроссовер, модель второй генерации предложат с гибридной силовой установкой Hi4 и полным приводом. В состав системы входят бензиновый атмосферник 1.5 (116 л.с.) и пара электромоторов. Однако характеристики электродвигателей свежего Макса еще не раскрыты, нет данных и о батарее. Совокупная отдача установки предшественника составляет 279 л.с. и 585 Нм. Старому Xiaolong Max положен аккумулятор емкостью 19,27 кВт*ч, только на электротяге такой паркетник может проехать 105 км по китайскому циклу CLTC.

Презентацию нового Haval Xiaolong Max проведут в Китае в ближайшее время, после чего он должен поступить в продажу. Прежний гибрид сейчас стоит от 159 800 юаней – это примерно 1,9 млн рублей по актуальному курсу.

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Добавим также, что еще в конце 2023 года Xiaolong Max первого поколения засветился в презентации российского подразделения Haval, причем для нас была заявлена чисто бензиновая версия. В РФ модель планировали продавать под названием Haval F8. Ожидалось, что на рынок паркетник выйдет в 2024-м, но этого так и не произошло. Остались ли в силе планы марки – информации пока нет.