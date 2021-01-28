Несуществующему уже FCA пришлось признать свою вину и пообещать выплатить крупный штраф

Американский концерн General Motors потребовал от Fiat Chrysler Automobiles компенсировать убытки, вызванные подкупом виновником руководителей профсоюзов работников (UAW). Автопроизводителя обвинили в том, что за счёт этих подкупов он имел преимущества – то есть более выгодные условия коллективных договоров – по сравнению с другими компаниями. Речь идёт о периоде с 2009-го по 2015 год.



На фото: логотип Fiat

В отношении действий FCA несколько лет назад было проведено расследование, дело оказалось у прокуратуры Восточного округа штата Мичиган. Оно затронуло трёх руководителей FCA и четырёх бывших глав UAW: по итогам расследования они признали свою вину в суде. Но это не помешало GM впоследствии подать новый иск, согласно которому входившие в профсоюз UAW работники FCA платили менее высокие взносы по сравнению с сотрудниками General Motors. Кроме того, обвиняющие утверждают, что ответчик мог нанимать больше временных рабочих за счёт подкупов.

В GM отмечают, что из-за всего вышеперечисленного концерн якобы потерял миллиарды долларов, которые требуется компенсировать. Как мы сообщали ранее, руководство американского концерна настаивало на том, что в центре схемы подкупа находился бывший главный управляющий FCA Серджо Маркьонне, скончавшийся летом 2018 года. В Fiat Chrysler Automobiles до недавних пор с обвинениями не соглашались.



На фото: логотип Chrysler

Однако теперь в FCA объявили о том, что достигли соглашения с прокуратурой США по уголовному делу о предполагаемых подкупах бывших чиновников профсоюза работников автомобильной промышленности. По данным агентства Reuters, итало-американский концерн согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения – речь идёт о сговоре с целью нарушения действующего в стране закона о трудовых отношениях.

В итоге автопроизводителю придётся заплатить штраф в размере 30 млн долларов, кроме того, в течение трёх лет он будет под независимым надзором (мониторинг соблюдения требований). Кроме того, ранее два бывших президента UAW тоже признали себя виновными в хищении средств, а ещё 15 бывшим чиновникам профсоюзов предъявили обвинения в ходе расследования.



Скандал, который длится уже около пяти лет, в том числе ударил по глава отдела FCA по трудовым отношениям Альфонсу Якобелли. Ему в 2018 году пришлось признать себя виновным в заговоре с целью нарушения соответствующего закона, в итоге он был приговорен к 66 месяцам тюремного заключения.

Напомним, сейчас концерн FCA упразднён: не так давно стало известно о том, что итало-американский концерн окончательно объединился с французской группой PSA (этого названия теперь также не существует). Стороны произвели слияние в соотношении 50:50 и образовали нового автогиганта – Stellantis. В его состав сейчас входит 14 автомобильных брендов. Ожидается, что он станет четвёртым в мире по количеству выпущенных машин.

