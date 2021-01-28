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  • Несуществующему уже FCA пришлось признать свою вину и пообещать выплатить крупный штраф

Несуществующему уже FCA пришлось признать свою вину и пообещать выплатить крупный штраф

28.01.2021 112 0 0

Дело связано с подкупом глав профсоюза работников автомобильной промышленности United Automobile Workers (UAW). Иск несколько лет назад подал GM.

 

Американский концерн General Motors потребовал от Fiat Chrysler Automobiles компенсировать убытки, вызванные подкупом виновником руководителей профсоюзов работников (UAW). Автопроизводителя обвинили в том, что за счёт этих подкупов он имел преимущества – то есть более выгодные условия коллективных договоров – по сравнению с другими компаниями. Речь идёт о периоде с 2009-го по 2015 год.

На фото: логотип Fiat

В отношении действий FCA несколько лет назад было проведено расследование, дело оказалось у прокуратуры Восточного округа штата Мичиган. Оно затронуло трёх руководителей FCA и четырёх бывших глав UAW: по итогам расследования они признали свою вину в суде. Но это не помешало GM впоследствии подать новый иск, согласно которому входившие в профсоюз UAW работники FCA платили менее высокие взносы по сравнению с сотрудниками General Motors. Кроме того, обвиняющие утверждают, что ответчик мог нанимать больше временных рабочих за счёт подкупов.

В GM отмечают, что из-за всего вышеперечисленного концерн якобы потерял миллиарды долларов, которые требуется компенсировать. Как мы сообщали ранее, руководство американского концерна настаивало на том, что в центре схемы подкупа находился бывший главный управляющий FCA Серджо Маркьонне, скончавшийся летом 2018 года. В Fiat Chrysler Automobiles до недавних пор с обвинениями не соглашались.

На фото: логотип Chrysler

Однако теперь в FCA объявили о том, что достигли соглашения с прокуратурой США по уголовному делу о предполагаемых подкупах бывших чиновников профсоюза работников автомобильной промышленности. По данным агентства Reuters, итало-американский концерн согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения – речь идёт о сговоре с целью нарушения действующего в стране закона о трудовых отношениях.

В итоге автопроизводителю придётся заплатить штраф в размере 30 млн долларов, кроме того, в течение трёх лет он будет под независимым надзором (мониторинг соблюдения требований). Кроме того, ранее два бывших президента UAW тоже признали себя виновными в хищении средств, а ещё 15 бывшим чиновникам профсоюзов предъявили обвинения в ходе расследования.

Скандал, который длится уже около пяти лет, в том числе ударил по глава отдела FCA по трудовым отношениям Альфонсу Якобелли. Ему в 2018 году пришлось признать себя виновным в заговоре с целью нарушения соответствующего закона, в итоге он был приговорен к 66 месяцам тюремного заключения.

Напомним, сейчас концерн FCA упразднён: не так давно стало известно о том, что итало-американский концерн окончательно объединился с французской группой PSA (этого названия теперь также не существует). Стороны произвели слияние в соотношении 50:50 и образовали нового автогиганта – Stellantis. В его состав сейчас входит 14 автомобильных брендов. Ожидается, что он станет четвёртым в мире по количеству выпущенных машин.

США авто и общество законы бизнес FIAT Chrysler

 

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