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Невыгодный параллельный импорт: автодилеры готовы поставлять машины в РФ, но по предзаказам

16.11.2023 191 0 0

Сейчас импортёры автомобилей занимаются «освобождением складов» и сообщают о спаде спроса на машины, ввезённые по схеме параллельного импорта.

О том, что параллельный импорт автомобилей в РФ ждут проблемы, мы сообщали ещё в начале августа текущего года: именно тогда в силу вступили пересмотренные правила уплаты утильсбора на автомобили, вводимые в эксплуатацию в стране. И если местным производителям сумма компенсируется за счёт государственных субсидий, то импортёрам ввоз машин «влетает в копеечку», они в свою очередь перекладывают дополнительные расходы на покупателей.

На фото: Porsche Cayenne

В частности, с 1 августа на легковые автомобили утильсбор был проиндексирован в среднем в 1,7-3,7 раза (повышение ставки зависит от объёма двигателя). Напомним, ранее ставка для физлиц (независимо от категории ввозимой машины) составляла всего 3400 рублей. Теперь такой утильсбор распространяется только на тех, кто импортирует электрокар и автомобиль с двигателем объёмом до трёх литров, и если он ввозит не более одной машины в год и не продаёт её в течение 12 месяцев после покупки. В других случаях действуют высокие ставки для юрлиц.

Неудивительно, что автомобили в РФ начали дорожать ещё с конца минувшего лета. О том, что на российском авторынке зафиксирован спад спроса на машины, поставляемые по схеме параллельного импорта, сообщает Autonews.ru со ссылкой на собственные источники.

На фото: Audi Q7

Учредитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев отметил, что за последние месяцы в РФ было зафиксировано уменьшение количества поставленных на учёт машин, ввезённых по указанной схеме. «На данный момент мы уже видим сокращение регистраций автомобилей по параллельному импорту. Если мы возьмем август, то увидим, что доля таких машин на рынке была 14%. Уже в сентябре этот показатель составил чуть более 11%, а в октябре уже 10%. Это при условии, что пока ещё у продавцов накопленные стоки привезённых раньше автомобилей. Поэтому следует ожидать, что эта тенденция сохранится и дальше», – пояснил он.

О том, что дилерские концерны «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» закрывают направление по поставкам автомобилей по схеме параллельного импорта, вчера сообщили в ТАСС, однако в холдинге эту информацию уже опровергли. Представители подчеркнули, что не планируют полностью прекратить ввоз машин по указанной схеме, однако объём поставок будет сокращён.

На фото: BMW X5

Сейчас дилеры занимаются «освобождением складов»: это значит, что в скором будущем у клиентов не будет возможности выбрать автомобиль из наличия в салоне. При этом компании планируют по-прежнему использовать схему параллельного импорта для того, чтобы поставлять автомобили клиентам по предзаказам (с учётом стоимости возросшего утилизационного сбора).

«Автодом» и «Автоспеццентр» на сегодняшний день продолжают поставки автомобилей премиальных европейских марок, об этом изданию Autonews.ru рассказал директор по маркетингу и цифровой трансформации группы компаний Олег Кузнецов. Он пояснил, что у машин этого сегмента на данный момент соответствующих альтернативных предложений на российском рынке. По его словам, сейчас сохраняется спрос на модели брендов BMW, Audi и Porsche.

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