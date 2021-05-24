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  • Неявку на ремонт в рамках отзыва отметят в ПТС: данные получат покупатели и страховщики

Неявку на ремонт в рамках отзыва отметят в ПТС: данные получат покупатели и страховщики

24.05.2021 86 0 0

В следующем году владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, начнут информировать о необходимости записаться на сервис через единый портал госуслуг.

 

Практика отзывов автомобилей на ремонт широко используется во всём мире. Нередко бывает так, что этот ход скорее маркетинговый, а дефекты, являющиеся поводом для старта сервисной кампании, оказываются незначительными. Но иногда речь идёт о серьёзных неисправностях, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем, к возгоранию, авариям и серьёзным травмам/смерти водителя и пассажиров.

Примером может послужить массовый отзыв машин самых разных марок, оборудованных дефектными подушками безопасности фирмы Takata. Напомним, во время срабатывания они могли «выстрелить» в находящихся в салоне автомобиля людей деталями конструкции: эта неисправность эйрбегов стала причиной нескольких смертельных случаев.

В России машины тоже часто отзывают на ремонт. Информация о проводящихся кампаниях размещается на официальном сайте Росстандарта. Кроме того, владельцев машин стараются уведомить дилеры о том, что им необходимо записаться на сервис. Но машины перепродаются, компании, продающие машины, меняются и теряют контакты, в итоге далеко не все собственники дефектных машин узнают о положенном авто бесплатном ремонте.

Теперь Росстандарт планирует уведомлять водителей о необходимости заехать на сервис к официальному дилеру с помощью портала госуслуг. Об этом в ходе интервью «Российской газете» рассказал заместитель главы ведомства Алексей Кулешов. Отметим, у многих жителей РФ есть личный кабинет на этом сайте, часть водителей использует его, к примеру, чтобы проверять наличие штрафов за нарушения ПДД. Так что решение об информировании водителей об отзывной кампании через «госуслуги» вполне логично.

Предполагается, что новая функция станет доступна на портале госуслуг в 2022 году. По словам Алексея Кулешова, этот сервис, который готовят к запуску, включён в ведомственную программу цифровой трансформации.

В России под условия различных сервисных программ с 2015 года попало в общей сложности около 4 млн машин. На 2020-ый пришлось примерно 647,6 тыс. отзывов транспортных средств, всего ведомство согласовало 146 программ. А за первую треть текущего года было объявлено ещё о 44-х, затронувших 72 тыс. машин.

Кроме того, Росстандарт анонсировал ещё одно изменение: уже с 1 июля текущего года с помощью сайта gost.ru можно будет узнать, прошёл ли тот автомобиль, который попал под отзыв, требуемый ремонт. Для этого можно будет использовать VIN-номер машины. Кроме того, позже эта же информация появится и в электронном паспорте транспортных средств (ПТС). Такая информация может заинтересовать, к примеру, следующих покупателей авто (в случае перепродажи) или же страховые компании (в случае наступления страхового случая).

По словам заместителя главы Росстандарта, если говорить об автомобилях в возрасте старше десяти лет, то до сервиса в случае отзыва доезжает около 20-25% владельцев. Среди собственников машин «помоложе» показатели выше. Кстати, у утверждённых ведомством программ отзыва нет срока давности: это значит, что автовладелец попавшей под условия машины может в любой момент обратиться к дилеру, чтобы ему бесплатно провели ремонтные работы (в рамках сервисной кампании).

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