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  • Ещё один человек убит подушками Takatа: его Honda не прошла бесплатный ремонт

Ещё один человек убит подушками Takatа: его Honda не прошла бесплатный ремонт

05.10.2020 630 0 0

Компания Honda после проведённого совместно с Национальным управлением безопасностью дорожного движения США (NHTSA) расследования объявила, что погибший в аварии 20 августа в городе Меса (штат Аризона) водитель стал жертвой неисправных подушек безопасности Takata. Всего от них в мире погибли по меньшей мере 26 человек, число раненых приближается к трём сотням.

 

Массовый глобальный отзыв бракованных эйрбэгов Takata начался в 2013 году, но о проблемах с ними было известно по меньшей мере за 10 лет до этого. Выпущенная в 2002 году Honda Civic погибшего в Месе дважды призывалась на сервис в связи с бракованными подушками: первый раз в 2011 году для замены водительского эйрбэга, в 2014 году для замены фронтальной подушки переднего пассажира. Увы, оба раза владелец машины приглашения на бесплатный ремонт игнорировал. Honda утверждает, что за последние восемь лет послала более 15 писем людям, которые числились владельцами старой Хонды, но машина на сервис так и не явилась. Дозвониться до них также не удалось, а погибший водитель и вовсе не был зарегистрированным собственником, то есть связаться конкретно с ним вообще не представлялось возможным.

Обстоятельства ДТП в Месе не разглашаются, равно как и личность погибшего. Известно лишь, что в ходе расследования на раскрывшихся подушках были обнаружены характерные порезы, сделанные металлическими фрагментами разрушенных инфляторов. Напомним, что именно инфлятор является в подушках Takata бракованным узлом: деградирующий в нём со временем от жары и влаги нитрат аммония приводит к избыточному взрыву и направляет в салон со скоростью пули шрапнель из металлических обломков. Известно, что чем старее инфлятор, тем выше риск, что он сработает неправильно.

Погибший в Месе стал семнадцатой жертвой бракованных подушек Takata в США, 15 из этих погибших находились в автомобилях марки Honda, двое — в автомобилях марки Ford. Всего, по данным Reuters, в мире насчитывается уже 26 официально зарегистрированных жертв некачественных эйрбэгов, более 290 получили ранения. На самом деле жертв гораздо больше, просто не во всех случаях и не во всех странах проводятся качественные расследования причин смерти при ДТП.

Отзывная кампания в связи с бракованными подушками Takata затронула более 100 млн автомобилей по всему миру, и она пока далека от завершения. Некоторые модели приходится отзывать по нескольку раз. В России последний массовый отзыв из-за некачественных эйрбэгов Takata был объявлен в августе этого года и затронул 93 373 автомобиля марки Datsun.

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