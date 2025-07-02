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  • Nio готовится вывести на рынок большой кроссовер Onvo L90: рассекречен интерьер

Nio готовится вывести на рынок большой кроссовер Onvo L90: рассекречен интерьер

02.07.2025 97 0 0

Трехрядный паркетник L90 станет второй моделью суббренда Onvo. Внешность оформлена в едином стиле с первенцем, в салоне тоже без сюрпризов. Новинку предложат с задним или полным приводом.

Марка Onvo была запущена компанией Nio в прошлом году специально для более доступных электрокаров. Первенцем стал купеобразный паркетник с индексом L60, он поступил в продажу в том же 2024-м. А в апреле года нынешнего на Шанхайском мотор-шоу дебютировала вторая модель – крупный трехрядный кроссовер Onvo L90. Но в рамках премьеры интерьер этого SUV не продемонстрировали – у представленной машины были запертые двери и тонированные стекла. Теперь же рассекречен и салон L90. Впрочем, сначала вновь пробежимся по внешности.

Экстерьер Onvo L90 оформлен в едином ключе с L60. Старший кроссовер тоже имеет двухэтажную головную оптику, гладкий «нос» и выдвижные ручки дверей, а задние фонари сделали в виде раздельных изогнутых плашек. Как и у Onvo L60, над лобовым стеклом Onvo L90 могут быть установлены две камеры в отдельных корпусах.

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Длина новинки равна 5145 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1766 мм, колесная база – 3110 мм. Для сравнения, габариты Onvo L60: 4828/1930/1616 мм, расстояние между осями – 2950 мм. При этом старший L90 еще имеет внушительный передний багажник – объемом 240 литров.

Шестиместный салон «девяностого» тоже сделан в модном среди китайских автопроизводителей стиле. Тут лаконичная передняя панель и гигантский планшет мультимедийной системы. Привычной приборки нет – ее роль возложена на проекционный дисплей. 

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На центральном тоннеле есть две площадки для беспроводной зарядки смартфонов и пара неприкрытых подстаканников, а в его торец встроен тачскрин для пассажиров второго ряда. Еще один дисплей прикреплен к потолку. Расположенное посередине правое пассажирское кресло – с выдвижной подставкой для ног. В спинку переднего сиденья встроен откидной столик.

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Onvo L90 предложат с задним или двухмоторным полным приводом. «Простые» версии получили 462-сильный электромотор, суммарная отдача полноприводных кроссоверов составляет 598 л.с. Базовая батарея – емкостью 85 кВт*ч. Запас хода пока не раскрыт.

Заказы на трехрядный кроссовер Onvo L90 начнут принимать с 10 июля, тогда же должны объявить цены. Паркетник Onvo L60 сегодня стоит от 206 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу.

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