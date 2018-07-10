Nissan GT-R от Italdesign будет стоить почти миллион евро

Nissan GT-R от Italdesign будет стоить почти миллион евро

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Юбилейная спецверсия спорткара будет выпущена маленьким тиражом.

Особая модификация модели Nissan GT-R, выпущенная в честь 50-летия спорткара и итальянской фирмы, стала результатом первого сотрудничества дома Italdesign и японского производителя и получила соответствующую приставку в виде цифры «50».

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Сейчас производитель анонсировал дату и место публичной премьеры. Спортивное купе в юбилейном исполнении представят на Фестивале скорости в Гудвуде, Великобритания. Уже озвучен ценник на автомобіль – от 900 000 евро (около 66 150 000 рублей по текущему курсу). Для сравнения, «донорский» Nissan GT-R Nismo обойдется покупателю в 184 950 евро (приблизительно 13 594 000 рублей).

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Высокая стоимость объясняется объемом работ по модификации автомобиля – изготовлен практически полностью новый кузов с заниженной крышей, увеличенными длинной и шириной. Внешние кузовные панели выполнены из карбонового волокна, также как и передний сплиттер, задний диффузор и антикрыло. Колеса размером 21 дюйм тоже сделаны из карбона и «обуты» в резину Michelin Pilot Super Sport – 255/35 спереди и 285/30 сзади.

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Интерьер у GT-R50 тоже нестандартный – новая передняя панель, центральный тоннель, дверные карты и кресла. В отделке салона используется кожа, алькантара и карбон.

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В подкапотном пространстве располагается доработанная V-образная «битурбошестерка» объемом 3,8 литра, оснащенная усиленными коленвалом и распредвалами, поршнями и шатунами, а также новыми турбонагнетателями. В результате этих апгрейдов отдача возросла до 720 л.с. и 780 Нм крутящего момента, тогда как у обычной версии Nismo двигатель выдает 600 л.с. и 652 Нм тяги.

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Планируемый тираж модели составит «не более 50 автомобилей».

В конце прошлого года мы рассказывали про тюнингованный вариант спорткара Nissan GT-R от ателье Wheelsandmore.

Теги: Новинки , Italdesign , автоэкзотика , спортивные купе , эксклюзивные автомобили , японские автомобили , японские спорткары , японские спорткупе , GT-R , Nissan
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