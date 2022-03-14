Nissan GT-R покинет европейские страны из-за несоответствия нормам выбросов

Дилеры японского бренда в Нидерландах, Италии, Испании и ряде других государств Старого Света уже не принимают заказы на спорткар.

Компания Nissan наладила выпуск своего суперкара GT-R ещё в 2007 году: производство модели с индексом R35 в Японии стартовало в декабре. На европейский рынок модель вышла в 2009 году, он же стал самым успешным для спортивного автомобиля: по сведениям сайта Carsalesbase, клиенты купили 1987 единиц. Для сравнения, в 2021 году модель разошлась тиражом всего в 193 экземпляра.



На фото: Nissan GT-R

Осенью прошлого года стало известно о том, что Nissan GT-R покидает австралийский рынок из-за новых законов, касающихся проведения испытаний машин в этой стране. Как оказалось, спорткар не соответствует требованиям безопасности при боковом ударе. Автомобиль ушёл из Австралии ещё до 1 ноября 2021-го. Напомним, тогда в качестве «прощальной серии» дилеры бренда предложили клиентам 50 экземпляров GT-R в спецверсиях T-Spec и Nismo.



Теперь сообщается, что Nissan GT-R покидает ряд европейских стран: модель отсутствует на официальных сайтах японской марки. Также по информации Autoblog.nl, дилеры в Нидерландах, Италии, Испании и некоторых других государствах Старого Света не предлагают GT-R, но в Германии и Бельгии оформить заказ на суперкар пока ещё можно.



Как сообщает голландское издание со ссылкой на представителя Nissan, GT-R покидает европейский рынок, по крайней мере, на данный момент. Дело в том, что автомобиль не соответствует экологическим требованиям по объёму выбросов, действующим на континенте. Модернизировать «начинку» нынешней версии суперкара, учитывая скромные продажи, компания очевидно не будет.

Однако это не значит, что впоследствии на старосветском рынке не появится преемник Nissan GT-R. Информации о нём пока почти нет. В начале прошлого года сообщалось о том, что новое поколение с индексом R36 появится в конце 2022-го. Предполагается, что автомобиль сохранит нынешнюю платформу, а также мотор V6 объёмом 3,8 литра. Однако не исключено, что он получит в комплект гибридную надстройку. Отметим, актуальный двигатель V6 у спорткара выдаёт максимальные 570 л.с. и 637 Нм.



На сегодняшний день модель по-прежнему представлена в США. Напомним, пиковым для Nissan GT-R годом оказался 2008-ой, когда дилеры реализовали 1730 экземпляров. По итогам «ковидного» 2020 года клиенты купили 304 шт., что на 8% меньше, чем в 2019-ом. В 2021 году в Штатах было реализовано 227 единиц, этот результат уже на 25% меньше, чем годом ранее.

При этом цена автомобиля 2021 модельного года на американском рынке стартует с отметки в 113 540 долларов. Этот показатель значительно меньше, чем, к примеру, в Нидерландах, где до недавнего времени начальная стоимость составляла 183 тыс. евро (эквивалентно более 200 тыс. долларов по текущему курсу).

