Nissan отзывает 1,9 млн машин из-за замка капота, который не знает как починить

Компания Nissan уже в четвёртый раз будет ремонтировать непослушный замок капота седанов Altima, который может разблокироваться во время движения и создать аварийную ситуацию.

Иногда такое случается: компания успешно осваивает высокие технологии, вроде двигателя с переменной степенью сжатия или рулевого управления по проводам, но не может справиться с простейшим дефектом замка капота. Злополучный замок устанавливался на седаны Nissan Altima пятого поколения, что сходили с конвейеров заводов в Смирне (штат Теннесси) и Кантоне (штат Миссисипи) в период с 6 марта 2012 года по 17 августа 2018 года и предназначались для рынков США и Канады. Вехи борьбы с этим замком задокументированы американским Национальным управлением безопасностью дорожного движения (NHTSA).

Итак, согласно документам NHTSA, первая отзывная кампания из-за бракованного замка капота на Алтимах была объявлена в сентябре 2014 года после нескольких случаев самопроизвольного открытия капота во время движения. В ходе расследования этих инцидентов выяснилось, что если капот закрыт не полностью (фиксирующая скоба находится между первой из второй защёлками), то в образовавшуюся щель между капотом и кузовом попадет грязь, засоряет механизм и приводит к тому, что вторая защёлка в не возвращается в закрытое положение при опускании капота. Боролись с этой проблемой чисткой и смазкой замка, подгибанием связанного со второй защёлкой рычага привода для более надёжной фиксации и заменой защёлки в отдельных тяжёлых случаях. Отзывная кампания затронула 220 423 автомобилей.



В феврале 2015 года была проведена аналогичная расширенная сервисная кампания, которая затронула уже 625 400 автомобилей.



Впоследствии выяснилось, что проведённые манипуляции не устранили проблему, и владельцы Алтим продолжили жаловаться на внезапно открывающиеся на ходу капоты. Тогда Nissan принял решение заменить защёлки на всех находящихся в группе риска машинах общим числом 846 000 шт.

Увы, не помогло. Капоты Алтим продолжили подпрыгивать в самый неподходящий момент. Зафиксированы десятки аварий из-за этого дефекта — к счастью, без человеческих жертв. Теперь Ниссану нужно отзывать уже 1 831 818 автомобилей в США, а с учётом проданных в Канаде Алтим — около 1,9 млн.

Что делать с этими застревающими защёлками, производитель пока не знает, но планирует разработать решение в течение июня. Пока что владельцами Алтим рекомендовано проверять положение капота переда каждой поездкой (то есть убедиться, что он закрыт полностью), а дилеров попросили чистить и смазывать замки до дальнейших распоряжений. Не исключено, что конструкцию замка и его привода придётся полностью менять и заказывать крупную партию нового узла у какого-нибудь проверенного поставщика.

